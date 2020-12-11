Список социальных услуг расширят в новом году

Каждому нуждающемуся — по сиделке и психологу. Перечень социальных услуг на территории Владимирской области для пожилых граждан и больных детей планируют расширить. К единому мнению пришли депутаты профильного комитета Законодательного Собрания региона. В ближайшее время поправки будут внесены в областной закон. В список социальных мер поддержки внесли четыре новых пункта.

Соцработник сопроводит инвалида в больнице

Теперь инвалиды, проживающие в интернатах, при госпитализации в больничный стационар имеют право находиться там с соцработником из своего учреждения. Как известно, медиков сейчас в регионе катастрофически не хватает и присмотр за состоянием больной бабушки или дедушки возложат на соцработника, который вовремя сможет сигнализировать об ухудшении состояния больного.

Пенсионеров 65+ доставят на медосмотр

При комплексных центрах социального обслуживания уже создаются мобильные бригады для доставки сельских жителей 65+ для прохождения в поликлиниках профосмотров, скрининга и диспансеризации. Несмотря на пандемию, эти медицинские услуги не отменили. Как сообщили в облздраве, в каждом медучреждении должна быть создана своя безопасная зона для плановых медосмотров. Сейчас пожилые граждане жалуются на обострение своих хронических болячек. И они порой вынуждены сидеть в общей очереди поликлиник, в том числе среди пациентов с признаками коронавируса. Впрочем, такая услуга уже практикуется в районах, как и наблюдение соцработниками своих подопечных в больничных палатах.

Инвалидам и пенсионерам обещают сиделку

Одно из важных социальных новшеств, рекомендованное Минтрудом и Минздравом, – предоставление бесплатной сиделки на дому для пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в уходе. В управлении социальной защиты населения по городу Владимиру рассказали «Призыву», что для соцработников, которые будут ходить по домам, в том числе работать сиделками, уже закуплены все необходимые средства защиты: маски, халаты, перчатки и дезинфицирующие средства. Они будут оказывать помощь во всех направлениях: питание, гигиена, оплата коммуналки, выполнение элементарных медицинских процедур.

— У нас на данный момент пока официально в штатном расписании работают две сиделки на дому. Сейчас занимаемся обучением остального персонала. Мы провели мониторинг среди населения Владимира. Услуга сиделок оказалась востребованной. Ведь некоторые жители хотели прежде отправить своих родственников в дома престарелых, интернаты, потому что сами ввиду занятости не имеют возможности осуществлять за ними круглосуточный уход. Теперь у них появляется возможность оставить их в домашних условиях, а вести наблюдение за ними будет соцработник. В каждой семье свои запросы. Кому-то нужен присмотр за пожилым человеком всего на 2 часа, кому-то на все 24, круглые сутки, – пояснила «Призыву» Елена Беряцкене, директор управления соцзащиты населения по городу Владимиру.

Для пенсионеров с низким прожиточным минимумом услуги сиделки будут абсолютно бесплатны. Людям с более высоким доходом часть пенсии придется отдать на оплату соцработника.

Детям положена помощь психолога

Позаботились депутаты и о маленьких пациентах Владимирской области. В перечень срочных соцуслуг теперь включено социально-психологическое и педагогическое консультирование. Оно предусмотрено для детей, имеющих различные проблемы со здоровьем и развитием.

— Помощь психолога нужна не только больному ребенку, но и его родителям. При ментальном нарушении у детей нужна поддержка тьютора, — говорит Галина Шипарева, руководитель Палаты защиты прав пациентов. — Нужно учитывать специфику заболевания, анамнез ребенка, чувствовать атмосферу в семье. Психолог старается снизить градус накала, тревоги у людей, которые столкнулись с тяжелым диагнозом своего ребенка. Мы сейчас пишем небольшой грант на поддержку детей с ментальными нарушениями. Планируется, что в индивидуальном порядке с детьми будет заниматься логопед-дефектолог и художник, а психолог будет проводить групповые занятия для их родителей.

Во многих регионах страны такая практика уже успешно реализуется. Найдут ли средства на эту поддержку в бюджете Владимирской области, покажет время.

Ранее «Призыв» сообщал, что помощь психолога сейчас востребована среди людей, переболевших коронавирусной инфекцией.