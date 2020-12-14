Специалистов для села на пластиковых коровах не обучишь

На селе дефицит. Людей не хватает. Ветеринары, агрономы, зоотехники и прочие специалисты нужны позарез. Избавиться от кадрового голода мешают негибкость системы образования, московские студенты и любовь к муляжам вместо животных. О проблемах подготовки сельских специалистов «Призыв» поговорил с директором Владимирского аграрного техникума Александром Борисовичем Нестеровым в программе «Разговор на двоих». Беседа получилась открытой и искренней.
Тайминг программы:
00.00 — 02.41 Кого готовит колледж. Количество бесплатных и платных мест
02.41 — 05.32 Почему не хватает бюджетных мест
05.32 — 07.09 Ущербная система определения рейтинга ссузов
07.09 — 08.05 Востребованные профессии на селе
08.05 — 09.55 Как трудоустраиваются студенты
09.55 — 11.50 «Продвинутые» работодатели присматривают кадры
11.50 — 13.55 История специалиста Абдуллы и его брата
13.55 — 15.38 Парадоксы целевого набора
15.38 — 17.00 Почему москвичи вытесняют владимирских ребят
17.00 — 18.40 Кошки и собаки важнее коров
18.40 — 19.58 Обучение под владимирские запросы
19.58 — 20.43 Конкурс и проходные баллы в аграрный колледж
20.43 — 22.40 Профессии будущего. Топ-50
22.40 — 24.05 Можно ли студенту доверить «Джон Дир»
24.05 — 26.10 Материальная база. Сколько зарабатывает колледж
26.10 — 27.20 Забытый опыт, пластиковая корова и тренажёр Федя
27.20 — 29.17 Полулегальное хозяйство и воспитание детей
29.17 — до конца Деньги-товар-деньги. Вложение в студента.
Фото и видео «Призыва»
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