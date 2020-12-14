Александр Нестеров, директор Владимирского аграрного колледжа. Фото Призыва

Специалистов для села на пластиковых коровах не обучишь

Агропром испытывает дефицит притока специалистов

На селе дефицит. Людей не хватает. Ветеринары, агрономы, зоотехники и прочие специалисты нужны позарез. Избавиться от кадрового голода мешают негибкость системы образования, московские студенты и любовь к муляжам вместо животных. О проблемах подготовки сельских специалистов «Призыв» поговорил с директором Владимирского аграрного техникума Александром Борисовичем Нестеровым в программе «Разговор на двоих». Беседа получилась открытой и искренней.

Тайминг программы:

00.00 — 02.41   Кого готовит колледж. Количество бесплатных и платных мест

02.41 — 05.32   Почему не хватает бюджетных мест

05.32 — 07.09   Ущербная система определения рейтинга ссузов

07.09 — 08.05   Востребованные профессии на селе

08.05 — 09.55   Как трудоустраиваются студенты

09.55 — 11.50   «Продвинутые» работодатели присматривают кадры

11.50 — 13.55   История специалиста Абдуллы и его брата

13.55 — 15.38   Парадоксы целевого набора

15.38 — 17.00   Почему москвичи вытесняют владимирских ребят

17.00 — 18.40   Кошки и собаки важнее коров

18.40 — 19.58   Обучение под владимирские запросы

19.58 — 20.43   Конкурс и проходные баллы в аграрный колледж

20.43 — 22.40   Профессии будущего. Топ-50

22.40 — 24.05   Можно ли студенту доверить «Джон Дир»

24.05 — 26.10   Материальная база. Сколько зарабатывает колледж

26.10 — 27.20  Забытый опыт, пластиковая корова и тренажёр Федя

27.20 — 29.17  Полулегальное хозяйство и воспитание детей

29.17до конца Деньги-товар-деньги. Вложение в студента.

Фото и видео «Призыва»


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