Соцсети: 18-летнюю мать заставляют отказаться от новорожденного

Новый скандал разгорелся в Областном перинатальном центре Владимира. Сообщение о том, что 18-летнюю мать врачи заставляют отказаться от новорожденного, появились в социальных сетях. Кристина — сирота, недавно выпустилась из детского дома. Это ее второй ребенок. Старшая дочка сейчас находится в Доме малютки, потому что родила ее Кристина в 16 лет. Сейчас девушка переживает, что лишится и второй малышки.

— Сначала она написала отказ на второго ребенка. На неё надавили, сказали, что она плохая мама, пеленать не умеет, у неё ничего не выйдет. Я ей сказала, чтобы она отозвала свой отказ, потому что ей будут все помогать. Её до сих пор почему-то не выписывают, хотя родила она 19 декабря. И Кристина написала отказ от дальнейшей госпитализации. Это заявление игнорируют, – рассказала «Призыву» соседка молодой мамы Яна Громова. – От первого ребенка Кристина тоже отказалась под давлением, сейчас она его хочет возвращать. По нему она не лишена родительских прав, даже суда не было.

Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра в разговоре с «Призывом» подтвердила, что в курсе ситуации. По её словам, у пациентки никто детей не отбирал. У медиков и прав таких нет.

— Пациентка сама сказала, что первый ребенок у неё находится в детском доме, и она второго ребенка якобы хотела отдать. Это со слов моих докторов, заведующих. Но мы всегда предпринимаем меры, чтобы ребенок был с матерью и никогда не провоцируем отказы. А так как её состояние пока требует госпитализации, мы ни маму, ни ребенка пока выписать не можем домой, — пояснила в разговоре с «Призывом» Надежда Туманова. – Как только её состояние будет позволять выписку, она пойдет с ребенком домой. Мы оказываем медицинскую помощь на положенном уровне. Но девушка ведет себя агрессивно с персоналом, мне заведующая отделения новорожденных уже пишет докладную.

Ребенок и мама сейчас находятся в палате совместно пребывания, заверило руководство медучреждения. Персонал помогает Кристине в уходе за новорожденным. Дальше за судьбой мамы и малыша должны следить органы опеки, пояснили в перинатальном центре.

— Я с юридической точки зрения объяснил, что мама никаких заявлений не должна подписывать. Всё, она забирает ребенка, её выписывают. Если у опеки есть вопросы к маме, они выходят, смотрят, всё ли там нормально. С точки зрения социализации, возможно, молодая мама ещё плохо понимает, что такое семья, как надо ухаживать за ребенком в связи с первой историей, — говорит детский омбудсмен Геннадий Прохорычев.

По словам знакомых девушки, она должна стать хорошей мамой. Кристина не злоупотребляет спиртными напитками, получает специальное образование. У нее есть своя однокомнатная квартира, доставшаяся ей по наследству от бабушки. Там она недавно сделала ремонт. Что касается отца двух её дочек, это один и тот же человек. Но брать на себя ответственность за детьми 18-летний парень якобы не захотел и ушел от Кристины.

Это второй ребенок 18-летней мамы. Старшую дочку она родила в 16 лет.

Про сложную ситуацию уже знают в благотворительной организации «Мамина радость». Волонтеры на днях должны подарить Кристине ванночку для ребенка. Они же научат её ухаживать за новорожденной дочкой.

— Будем помогать, консультировать, поддерживать, волонтеров к ней направлять. Отказалась она от ребенка изначально, потому что на неё оказывали давление в роддоме, грубили, с её слов. Она нам звонит, плачет каждый раз, говорит, что запретили кормить грудью ребенка, потому что ей колют антибиотики. Хотя температуры у неё нет. Она очень хочет домой. В опеке нам отвечают, что это девушка «коррекционная». Но, по словам Кристины, она закончила совершенно обычную школу в Собинке, 9 классов. Учится в колледже на 3 курсе. Абсолютно вменяемый человек. Вчера наш специалист был у неё дома, смотрел условия. Они приемлемые. Её соседи помогают, тоже мамочка с двумя детьми. – пояснила Дина Захарова, представитель организации «Мамина радость».

С детскими вещами молодой маме уже начали помогать неравнодушные жители Владимирской области. Пожертвовать можно подгузники и другие средства гигиены. Передать их можно через соседку Яну, её номер: 8 (900) 482-08-92. Кристину должны выписать в четверг. Пока молодая мама находится под наблюдением врачей.