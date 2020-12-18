Состоялась рабочая встреча Вице-президента, Председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Петра Колтыпина с врио Главы Республики Мордовия Артемом Здуновым.

Основными темами обсуждения стали вопросы цифровизации республиканской экономики, развития образования, поддержки сферы здравоохранения и реализация инфраструктурных проектов. Также обсуждались перспективы использования возможностей экосистемы Сбера для региона и населения, реализация комплекса совместных мероприятий по увеличению доли безналичного торгового оборота в Республике Мордовия.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Сбербанк является стратегическим партнером Республики Мордовия. При поддержке банка в регионе реализуются значимые инвестиционные и социальные проекты. К примеру, реализован крупный проект по оснащению 35 больниц Мордовии технологией по голосовому заполнению медицинских протоколов Voice2Med. Проведена работа по обновлению и обслуживанию системы видео идентификации лиц «Визирь» на объектах транспортной инфраструктуры региона. В 86 школах Мордовии началось обучение детей на Школьной цифровой платформе Сбера. Еще один важный проект, который планируется оперативно развернуть на территории Мордовии, это запуск сервиса Сбер Еаптека. Мы готовы в дальнейшем также плодотворно взаимодействовать с руководством республики в самых разных направлениях».

Артем Здунов, врио Главы Республики Мордовия:

«Отношения региона и Сбербанка выходят на плодотворный партнерский уровень. Правительство республики ведет совместную работу с банком по многим направлениям. В ближайших планах – реализация новых проектов в области здравоохранения, образования, цифровизации региона, а также совместная работа по сокращению государственного долга республики. Очень важен и вопрос разработки стратегии развития, потому что каждая стратегия может быть реализована только тогда, когда есть ресурсы».

ПАО Сбербанк