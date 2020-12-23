Соседи объявили войну благотворительной организации «Покров семьи»

Общественную организацию «Покров семьи» пытаются выселить соседи. Благотворительный фонд уже два года занимает цокольный этаж одноподъездного здания на улице Западной, 12а в поселке Боголюбово. Сюда обращаются за помощью многодетные семьи и малоимущие граждане. Им оказывают материальную, юридическую и психологическую помощь. Но посетителями недовольны некоторые жильцы дома.

Конфликт уже перерос в открытое противостояние, утверждают общественники. С вызовами полиции и жалобами участковому. И борьба только разгорается в самых неожиданных формах.

— Нас специально затапливают сточными водами. Последний случай был осенью, когда в лужах плавал весь раздаточный информационный материал, детские книжки, приготовленные в подарок на день рождения, игрушки, пледы, стройматериалы. Всё было испорчено, — рассказала «Призыву» Анна Никитина, сотрудница ВРОО «Покров семьи». – Но мы доказать ничего не можем. Аварийная бригада вытаскивала из забитых канализационных труб тряпки – полотенца, простыни. У нас есть фото и видео этого безобразия. А сейчас ситуация обострилась тем, что мужчины уже начали распускать руки. Старший по дому — на нашего руководителя.

С «разборками», по словам волонтеров, к ним приходит одна и та же группа людей в составе не больше пяти человек. Под дверью организации в последнее время появляется то кошачий помёт, то коробка со стеклотарой или куча сигаретных бычков. Сами жильцы, актив дома, утверждают, что имеют все права на это подвальное помещение и постоянно требуют к нему доступ. На прошлой неделе, по словам общественников, у них просто отрубили свет на 2,5 часа. Во мраке у подъезда дома, а затем и на цокольном этаже развернулась потасовка.

— Мы собственники жилых помещений, а вы здесь никто! Вы собственники нежилого, подвального помещения, а мы учредители дома. Мы ещё проверим, на каком основании вы здесь находитесь! – кричали жильцы на требование включить свет.

По словам юриста «Покрова семьи», цокольное помещение дома находится в частной собственности у физического лица – руководителя общественной организации. До этого площади арендовали коммерсанты под частный детский сад, тренажерный зал, развивающий центр. Но проблемы возникли почему-то только с некоммерческой благотворительной организацией, у которой на данный момент более 350 подопечных со всей Владимирской области.

— А жильцам застройщик, видимо, обещал, что этот подвал они смогут использовать в своих нуждах. И они, получается, сейчас очень недовольны. Канализация намеренно забивается. И вода уничтожает всё имущество организации. У нас много заявлений в полицию. Есть видеодоказательства, как старший по дому прибегает и все эти тряпки засовывает. Мы хотели всё мирно решить. Ведь мы занимаемся полезным делом для всей области, на президентские гранты. Наша организация имеет права на данной территории принимать людей, все разрешения у нас есть. Как и у жильцов есть свободный доступ к инженерным сетям дома, мы им никак не мешаем. Здесь идет просто личная неприязнь. Хотя большинство жителей с нами в хороших отношениях. Лично ко мне за консультацией обращались три семьи из этого дома, – рассказал «Призыву» Дмитрий Егоров, юрист общественной организации «Покров семьи».

На прошлой неделе организацию посетили сотрудники МЧС. Явных нарушений, утверждают общественники, они не обнаружили. В помещениях установлена противопожарная система, включая дымовые датчики, есть огнетушитель. На это оборудование, кстати, «Покров семьи» собирал пожертвования. Сумма вышла немалая – около 100 тысяч рублей. В пресс-службе регионального МЧС подтвердили, что в пятницу их коллеги из Суздальского района действительно проводили проверку, причем после обращения управляющей компании. Результаты обследования будут готовы в ближайшие дни.

Помещение находится в частной собственности у руководителя общественной организации.

В Боголюбовской поселковой администрации «Призыву» пояснили, что они в «Покров семьи» регулярно выезжают со своими проверками. Руководство управляющей компании, обслуживающей дом, тоже там не редкие гости. У коммунальных служб к общественной организации накопились свои претензии. Они касаются вывоза ТБО и доступа к инженерным сетям в подвале.

— Я сегодня главе администрации Корнилову сказал: смотрите, у них мусор валяется, вы придете с проверкой, кого будете наказывать? Управляющую компанию. А мусор чей? – «Покрова семьи». Так обяжите людей, чтобы они с нами договор заключили. Если не хотят нашими контейнерами пользоваться, пусть ставят свой и заключают договор с «Биотехнологиями». Два года организация пользовалась бесплатно нашими услугами по вывозу мусора. Сейчас мы контейнеры сделали закрытого типа с замком, — говорит Александр Фомин, директор УК «Наш дом». – Из-за них мы не можем обслуживать ни стыки канализации, ни холодной воды. Если что случится, не сможем даже воду перекрыть. Что касается потопов: у них там установлен туалет, которого по проекту быть не должно. Так как он находится ниже стояка, там стоит ёмкость для сбора и насос, который всё перекачивает. Соответственно, когда у них свет выключается, система перестает качать, и все нечистоты вытекают.

На данный момент общественная организация закрыта на санитарную обработку. Возможно, начнется прокурорская проверка, опять же, после жалоб жильцов. Со своей стороны общественники уже заручились поддержкой владимирского Дома НКО.

Все многодетные семьи, которым там оказывается регулярная помощь, уже готовят видеообращение в защиту волонтёров. Из-за разгоревшегося конфликта отменили новогоднее чаепитие и ёлку для детей. Свои интересы «Покров семьи» готов защищать в суде.