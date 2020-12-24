Снегопады обрушатся на Владимирскую область в конце недели

Сильные снегопады, которые по прогнозам синоптиков должны были случиться в Центральной России в середине этой недели, ожидаются к ее концу. Метели во Владимирской области и у наших соседей пройдут завтра и в субботу. Снегопады спровоцируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях и снежные заносы. Синоптики предупреждают о гололедице и усилении ветра.

Снегопады принесет североатлантический циклон «Грета».

Высота снежного покрова может увеличиться до 12-15 сантиметров, об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом специалисты центра погоды «Фобос» не исключают, что местами снег может переходить в ледяной дождь.

Температурные колебания продолжатся. После небольшого похолодания вновь потеплеет. Уже завтра ожидается -3 градуса днем, еще выше температура будет в субботу, 26 декабря, -1 градус. Новая волна похолодания придёт в начале следующей недели. В понедельник температура опустится до -8 градусов.