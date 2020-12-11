Снег во Владимирскую область придет раньше обещанного

Долгожданный снег, который синоптики пообещали жителям Владимирской области ко вторнику следующей недели, случится раньше. По крайней мере, все популярные погодные паблики прогнозируют осадки уже в грядущее воскресенье. Об изменении характера погоды говорят и специалисты «Фобос». Мощный антициклон, который принес мороз, солнце и полное отсутствие осадков, в выходные заметно ослабеет и отступит. В субботу в небе появятся облака. Температура начнет повышаться. В воскресенье днем прогнозируется до -6 градусов. Для сравнения, в субботу — до -10 градусов.

Антициклон уступает свои позиции.

И хотя снега выпадет пока немного, все равно этому событию нельзя не порадоваться.

— Осадков ожидается пока мало – не более 1-2 мм, так что снег лишь немного припорошит дороги и тротуары, — сообщает центр погоды «Фобос».

Усилятся осадки ко вторнику, снег прогнозируется всю следующую неделю. А пока в его отсутствие любители зимних видов спорта спешат туда, где снег есть, пусть даже искусственный. В трех районах региона открываются горнолыжные спуски. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.