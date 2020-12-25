Случаи повторного заражения коронавирусом подтвердились во Владимирской области

Глава областного департамента здравоохранения сообщила о повторных случаях коронавируса в регионе. По словам Елены Утемовой, положительные тесты получили пациенты, переболевшие еще весной. Об этом чиновница заявила во время еженедельного брифинга, посвященного эпидемиологической ситуации в регионе.

— Случаи повторного заражения фиксируются по всему земному шару, и в Российской Федерации в том числе. Мы не бегаем за этими случаями, как за сенсациями, список точно не ведем, но многие мои коллеги уже сообщили о том, что те, кто перенес болезнь в первую волну достаточно легко, сейчас имеют факты повторного заражения, — отметила Елена Утемова.

Сколько точно человек могли заболеть по второму кругу во Владимирской области, Елена Утемова не уточнила. Непонятно, идет речь в основном о медиках, которые в силу профессии сталкиваются с ковидом регулярно, или повторно начали заболевать обычные жители региона. Не говорится и о состоянии этих людей. Из ответа понятно, что речь может идти сразу о нескольких случаях.

При этом еще в середине лета любая информация о подтвержденном случае повторного заражения подавалась как сенсация. Так, слова губернатора Владимирской области о том, что один из медиков заболел второй раз, быстро разошлись на цитаты. Их транслировали федеральные издания. «Белому дому» даже пришлось опровергать эти сообщения главы региона.

Ранее о повторных случаях заражения ковидом в стране сообщил глава Министерства здравоохранения.

Сейчас ситуация изменилась. Ранее о повторных случаях заражения ковидом в стране заявил и глава Министерства здравоохранения. Михаил Мурашко отметил, что люди действительно болеют по второму разу. «Есть, они были опубликованы», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о повторных случаях заражения.

Сколько держится иммунитет против коронавируса, еще предстоит установить. Так, ради эксперимента ученый из Новосибирска после перенесенной болезни начал общаться с ковид-положительными пациентами без средств индивидуальной защиты. Вирус вернулся к нему через полгода. Причем повторно инфекция протекала куда сильнее, с температурой и потерей обоняния.

Исследователи говорят, что повторное заражение возможно, если есть дефектность иммунного ответа. Болезнь может напомнить о себе через 4-6 месяцев. И протекать в более тяжелой форме. Но пока все-таки речь идет о небольшой группе пациентов, уверяют эксперты.

— Чаще всего, как показывает практика, повторное заболевание протекает тяжелее. Почему это происходит — трудно объяснить, — приводит слова директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова Lenta.ru. — Это связано с индивидуальной реактивностью организма. Повторное заражение возможно только тогда, когда есть какая-то дефектность иммунного ответа, когда организм не справляется и не вырабатывает достаточное количество антител.

Специалисты возлагают особую надежду на вакцинацию. Пик иммунного ответа организма на «Спутник V» приходится на 42-й день после введения препарата, утверждают разработчики. Предполагается, что после прививки уровень антител в организме человека выше, чем после перенесённого заболевания. И сохраняется защита дольше, предполагают эксперты.

Во Владимирской области массовая вакцинация стартует уже в январе. Наш регион получит 50 тысяч доз препарата. Запись на вакцинацию обещают организовать в ближайшее время.