«Скорую» в Новый год рекомендовали вызывать только в крайнем случае

Поликлиники Владимирской области в новогодние праздники будут работать. Пациентам готовы оказать неотложную помощь, в том числе с острыми респираторными инфекциями. Об этом на последнем брифинге рассказала Елена Утемова, глава регионального департамента здравоохранения. С подозрением на коронавирус надо будет пройти в «красную зону» амбулатории. А «скорую» чиновница рекомендовала вызывать только в самом крайнем случае.

— Если у вас повысилась температура, появились признаки респираторных инфекций, вам надо звонить в поликлинику, а не вызывать сразу без необходимости «скорую помощь», перед которой стоят другие, более важные задачи. Неотложные бригады, сформированные на базе наших медицинских организаций, будут выезжать также на дом все дни праздников, — заверила чиновница.

Медики, контактирующие с ковидными больными, в эти дни получат удвоенные выплаты. Об этих поощрениях на днях заявил Владимир Путин. Ещё весной президент распорядился выплачивать им федеральную надбавку, которая до сих пор действует. Размер выплаты врачам в месяц составил 80 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч. Врачам скорой помощи положено 50 тысяч рублей, а фельдшерам, медсестрам и водителям — 25.

Поликлиники и бригады «неотложки» работают все праздники.

— Нам отрадно, что этот героический труд оценивается на федеральном уровне. По поручению президента будут удвоены специальные, социальные выплаты для медиков, кто будет работать в новогоднюю ночь и в дальнейшие праздники. Это реальная поддержка медиков и их семей, которая им сегодня необходима, — отметила Елена Утемова.

По графику 3, 6 и 9 января поликлиники будут работать в плановом режиме. На приём к врачу можно будет прийти по записи. Для кого-то это станет возможностью закрыть больничный лист, получить льготные или бесплатные препараты.

Выделенный государством на борьбу с коронавирусом 51 миллион рублей в облздраве уже законтрактован. На эту сумму были закуплены лекарства, которые расходятся по пациентам. На эту сумму будут пролечены 6,5 тысячи больных. В департаменте подчеркнули, что этого количества препаратов недостаточно для Владимирской области. Поэтому закупка лекарств продолжается. На эти цели уже тратятся дополнительные 28 миллионов федеральных денег и областные средства. Обеспечить лечением медики должны ещё более 3,5 тысячи человек.

Напомним, что во Владимирской области, как и по всей стране, работает единый номер 122 по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией.