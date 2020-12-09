Сирота превратилась в заложника старинного дома с плесенью

Следственный комитет и прокуратура Владимирской области организовали проверку по факту проживания девушки-сироты и еще 17 семей в аварийном доме в Гусь-Хрустальном. Поводом для этого стал выпуск программы «Мужское / Женское» на Первом канале, в котором выпускница детского дома рассказала о жутких жилищных условиях.

— Органами прокуратуры тщательно исследуются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка работе администрации Гусь-Хрустального района, Инспекции по охране объектов культурного наследия, — говорится на сайте надзорного ведомства.

20-летняя Татьяна Птицына на всю страну рассказала, что вместе с двумя маленькими детьми, братом и лишенной родительских прав матерью она вынуждена жить в разрушающемся на глазах доме. Отсутствие горячей воды и канализации, печное отопление, сырость, плесень – находиться в таких условиях невозможно. 8 лет она стояла в очереди на жилье, но мечты рухнули, когда ее вернули в ветхий дом, из которого забрали в детстве.

Следком и прокуратура начали проверку после эфира.

— Опека сказала, что жилищные условие хорошие, есть горячая вода, есть все, но в конечном итоге нет ничего. Я беспокоюсь не за себя, у меня маленькие дети, — подчеркнула жительница Владимирской области.

Вместе с остальными жильцами этого дома Татьяна вот уже несколько лет добивается, чтобы их полуторавековой дом признали аварийным. Однако здание разрушается, а вопрос так и остается нерешенным. Администрация, по словам жильцов, только отписывается от их просьб. Чиновники заверили федеральных журналистов, что о проблемах этого дома знают, но решить их мешает статус дома — он является объектом культурного значения.

Ранее «Призыв» сообщал, что беременной сироте отказали в альтернативном жилье.