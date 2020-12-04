Синоптики спрогнозировали «марсианскую» погоду

Холодная погода без снега и с 13-градусными морозами в ночные часы ожидается во Владимирской области на следующей неделе. Днем температура может опускаться до минус 9 градусов. При этом будет солнечно. Синоптики уже назвали такую погоду «марсианской».

— Почему «марсианская»? Потому что на Марсе климат сухой, холодный, водяного пара в атмосфере нет, характерное присутствие пыли в воздухе. У нас примерно то же самое будет, потому что снега кот наплакал, — сказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сибирский антициклон, который окажет своё влияние на погоду, придёт уже сегодня. В отдельных районах слабый снег может случиться, но в выходные облаков станет все меньше, в воскресенье засияет солнце, мороз усилится.

Снежной зимы придётся подождать.

По прогнозам, антициклон продержится почти до середины месяца. Потом из Атлантики подтянутся воздушные массы, температура поднимется до околонулевых значений и пойдет снег. Евгений Тишковец спрогнозировал, что высота снежного покрова к Новому году может достичь 13 сантиметров, а температура упадет до шести градусов мороза.

В целом наступившую зиму синоптик назвал «скандинавской». Средняя температура воздуха трех зимних месяцев составит четыре градуса мороза, что соответствует температурным значениям таких столиц, как Осло или Хельсинки, с характерным мягким и влажным климатом.

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