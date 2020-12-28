Синоптики рассказали о погодных сюрпризах предновогодних дней

Погода во Владимирской области остается неустойчивой. Температурные «качели» снова ожидаются на этой неделе. Умеренно морозное ее начало сменится оттепелью. Под влиянием антициклона ближайшие ночи будут самыми холодными с начала зимы. Сегодня ночью прогнозируется до -13 градусов.

Постепенно облаков станет больше, возрастет вероятность осадков. Уже в среду ожидается -3 градуса днем. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Синоптики пугают «температурной пилой» — перепадом климатических показателей.

Какой же будет погода в новогоднюю ночь? По предварительным прогнозам синоптиков, она будет теплой, на 7-8 градусов выше нормы. Между тем на популярных погодных сервисах данные пока разнятся: от -2 до -5 градусов и снег. Правда, в отдельных районах из-за оттепели он может переходить в ледяные дожди.