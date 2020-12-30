Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Новогодняя ночь во Владимирской области морозной не будет. Температура будет колебаться около нулевой отметки. По данным погодных сервисов, максимально она может опуститься до -3 градусов. Также жителей региона ждет мокрый снег. Днем 1 января прогнозируется -1 градус.

Температура начала января будет выше нормы.

В целом же погода первых дней января будет переменчивой, ожидаются скачки давления, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог пояснил, что этому способствует противостояние циклона и антициклона в Европейской России.

По предварительным прогнозам, похолодает во Владимирской области в начале следующей недели.