Синоптики рассказали, когда выпадет снег во Владимирской области

Мороз есть, а снега всё нет. И не будет до следующего вторника, сообщают синоптики. Затем можно надеяться на небольшие осадки. Погода нетипичная для этого времени: по норме за первую декаду декабря должно выпасть 17 миллиметров осадков. Всему виной — мощный антициклон.

— Атмосферное давление — 1030 миллибар. Мы почти в центральной части этого антициклона находимся, в этой холодной массе морозной бесснежной погоды. Вероятность выпадения снега пока маловероятна, 5-6 дней точно. Но на следующей неделе мы его видим. Будем уточнять по мере приближения к этому сроку, — пояснил «Призыву» заместитель начальника Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Малороссиянцев.

Антициклон продержится в регионе до середины декабря.

Голые улицы в декабре расстраивают не только детвору, которая ждала зимы, чтобы покататься с горок, но и садоводов. Без снежного покрывала будущий урожай оказался под угрозой. У Елены Манько из поселка Сновицы огород хоть и небольшой, но любимый. Все растения на вес золота. Особенно виноград. Сейчас его надо спасать.

— Я сняла виноградные плети с забора, они были прикреплены на веревках. Вниз убрала на почву. Планировала виноград снегом укрыть, так у меня розы в прошлом году перезимовали хорошо. Но в этом году снега пока нет, поэтому накрыла эти лозы нетканым синтетическим материалом – спанбондом, – рассказала «Призыву» Елена.

Засыпают клубнику опилками, укрывают кусты роз, ставят по периметру деревянный ящик, чтобы корневая система не запрела и не загнила — у каждого садовода свои секреты. Заботятся о цветах даже городские жители. Например, на газоне дома № 46 на улице Левино Поле «выросли» вигвамы из еловых веток. Чтобы весной, летом и осенью здесь вновь запестрели целые плантации цветов. На радость всем соседям.

— Снега нет, и это очень плохо. Прежде всего, пострадают растения, особенно культурные теплолюбивые растения – розы, виноград. Элементарно корневая система может просто вымерзнуть. Поэтому я бы порекомендовал дачникам хорошо укрыть и утеплить эти растения. Иначе к весне они погибнут или будут болеть. Продается специальная ткань, можно сделать лапник из ветвей ели. Если на улице сильно потеплеет, растения надо раскутать. А как только выпадет снег, укрытие можно совсем убрать, – поясняет Руслан Жуков, старший преподаватель Института экологии и биологии ВлГУ. — А для млекопитающих и птиц, которые активны сейчас, время благоприятное, вся кормовая база видна на поверхности. У них, наоборот, голодные и трудные времена наступают, когда всё укрыто снегом.

По прогнозам, антициклон продержится почти до середины месяца. Потом из Атлантики подтянутся воздушные массы, температура поднимется до околонулевых значений и пойдет снег. Тем временем синоптики Гидрометцентра России обещают лютую зиму. Намного холоднее, чем в предыдущие два года.

Ранее «Призыв» сообщал, где во Владимирской области можно покататься с гор на лыжах, не дожидаясь снегопада.