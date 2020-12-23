Школы Владимира назвали даты начала зимних каникул

Школы Владимира определили сроки начала зимних каникул. Большинство общеобразовательных учреждений распустят школьников 28-29 декабря. Такое решение приняли руководители 34 школ. Учащимся семи общеобразовательных учреждений повезло больше. Отдыхать они начнут уже в грядущую субботу, 26 декабря. Это школы № 11, 26, 41, 42, 45, 46, 49.

Учиться до конца года будут 8 заведений. Это школы № 14, 31, 40, 48, школа-интернат № 30, Промышленно-коммерческий лицей и гимназия № 73. Каникулы там начнутся 30 и 31 декабря. На фоне остальных выделилась школа № 36. Согласно учебному плану каникулы там начнутся аж 1 января. Но, по информации родителей, 30 декабря уроки будут сокращены, а 31 декабря станет «днем дистанционного обучения».

В школу ученики вернутся 11 января.

В мэрии уточняют, что сроки начала зимних каникул директор каждой школы определял самостоятельно. Учитывалась санитарно-эпидемиологическая обстановки в каждом конкретном заведении. При этом городской штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции рекомендовал руководителям школ закончить вторую учебную четверть 25-26 декабря.

Завершатся зимние каникулы в школах также в соответствии с учебными планами. Школьники выйдут на учебу 11 января.