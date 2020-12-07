Школьный автобус опрокинулся после столкновения с «ГАЗелью»

Авария с участием школьного автобуса произошла сегодня около 8 утра на 29-м километре автодороги«Хохлово — Камешково — Ручей в поселке Новки Камешковского района. По предварительной информации, 35-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в школьный автобус. «ПАЗ» от удара опрокинулся.

В аварии пострадал водитель «ГАЗели», медицинская помощь ему была оказана на месте аварии. Пострадавших в школьном автобусе нет, к счастью, детей в момент ДТП в нем не было.

«ГАЗель» врезалась в школьный автобус и опрокинула его.

В настоящий момент полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили «Призыву» в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о смертельной аварии на проспекте Ленина во Владимире. Там погиб водитель.