Схема движения изменится на одном из перекрестков «Пекинки»

Во Владимире начинают менять схему движения. Как уже сообщал «Призыв», изменения произойдут на 30 ключевых транспортных узлах. С 29 декабря новая схема движения вводится на перекрестке трассы М-7 «Волга» с улицей Толмачевской и бульваром Художника Иванова. Пока же дорожные службы обустраивают перекресток и настраивают фазы работы светофоров.



Новая схема, согласно разъяснению Упрдор «Москва – Нижний Новгород», будет работать следующим образом. Водители, которые двигаются по «Пекинке» в сторону Нижнего Новгорода, смогут повернуть на улицу Толмачевскую только с крайней левой полосы. По второй и третьей полосам (средним) двигаться можно только прямо. Правую полосу выделили для правого поворота на бульвар Художника Иванова.

Новая схема разработана при участии ГИБДД и городской администрации.

В сторону Москвы по крайней левой и средней полосе ехать можно только в прямом направлении. Крайняя правая полоса предназначена для разворотного маневра и поворота налево на бульвар Художника Иванова. Съезд на улицу Толмачевскую – через дорогу-дублер возле АЗС.

— Выезд на федеральную автодорогу с примыкающих городских дорог возможен во всех направлениях на разрешающий сигнал светофора, — говорится в сообщении Упрдор «Москва – Нижний Новгород».