Сертификат дополнительного образования — шаг к платным кружкам и секциям?

В декабре владимирские родители подключились к всероссийскому квесту «Получи сертификат ПФДО». Родителям выдали памятку, напугали: если не оформить сертификат в этом году, то ребенок останется без кружков и секций. Однако не все поняли, что с этим сертификатом делать дальше. Вместе с заместителем начальника управления образования города Владимира Ириной Пеньковой и родителями «Призыв» разбирается в этом вопросе. К тому же многие родители считают, что новая система приведет к тому, что возможность заниматься в кружках бесплатно у детей существенно уменьшится.

Сертификат как полис ОМС

Сертификат персонифицированного дополнительного образования (далее – сертификат) был введен в России в 2017 году как система оплаты детских кружков, секций, творческих студий и послешкольных занятий для детей от 5 до 18 лет. На него государство перечисляет деньги для оплаты дополнительного образования.

Сначала сертификаты появились в Москве, потом и в остальных регионах. Сертификат на дополнительное образование ребёнка родителям достаточно получить один раз.

Сертификат — идентификационный код ребёнка в единой системе базы данных региона, его даже сравнивают с полисом ОМС, но только в образовании.

В государственной больнице или поликлинике вы не получите бесплатного лечения без полиса ОМС, а дети без сертификата на дополнительное образование не попадут в бесплатные кружки и секции.

Многие родители жалуются на то, что сайт навигатор.образование33.рф висит. Загрузить необходимые данные для получения сертификата получается даже не со второго-третьего раза. Возможно, это связано с ажиотажем: слишком много посетителей портала одновременно пытаются оформить сертификат. Ведь школы и садики взяли инициативу в свои руки и объявили свои сроки.

Во Владимирской области оформление сертификатов дополнительного образования для детей по срокам не ограничено.

Хотя в некоторых садиках и школах уверяют, что сертификаты нужно срочно активировать до 15-18 декабря, а крайний срок — 25 декабря.

Ирина Пенькова комментирует:

— Если вы не успели в этом году подать данные на получение сертификата, активировать его, то вы можете сделать это в следующем году. Школы по своей инициативе назначали дату, чтобы простимулировать родителей к активным действиям.

Как это работает?

Сертификат оформляется один раз.

При записи в любой кружок или секцию надо будет предоставить номер сертификата.

В бумажном виде сертификата нет, он предоставляется только в электронном.

Менять кружки и секции можно сколько угодно раз.

Сертификат не обязывает быть приписанным к какому-то одному учреждению.

Даже если ребенок походил в секцию один месяц, ему не понравилось, он вправе поменять ее.

Передавать сертификат другому лицу нельзя.

Ребенок может посещать до 8 кружков одновременно.

Пока сертификат действует только в тех учреждениях дополнительного образования, которые вошли в программу персонифицированного финансирования дополнительного образования здесь. В дальнейшем в программу могут войти и частные кружки, и секции, им нужно будет зарегистрироваться, подтвердить лицензию и пройти сертификацию.

На этом же сайте родители смогут найти ответы на часто задаваемые вопросы, подсказки, как получить и активировать сертификат.

Как оформить сертификат ПФДО

Уверяем, ничего сложного в заполнении заявки нет. Чтобы оформить сертификат, родителю потребуются два основных документа — это паспорт и свидетельство о рождении ребенка, а также свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

ШАГ 1. Зарегистрироваться в навигаторе и подтвердить электронную почту. Получить доступ в личный кабинет родителя.

ШАГ 2. В личном кабинете указать ФИО и дату рождения ребенка. Отправить заявку на оформление сертификата. Сертификату будет присвоен номер. Это означает, что сертификат у вас уже есть, но теперь его нужно активировать.

ШАГ 3. Если у вас нет Интернета и компьютера дома, то вы можете обратиться лично в организацию, уполномоченную на приём заявлений в вашем городе (посёлке). Со списком таких организаций можно познакомиться на официальном сайте органа управления образования вашего муниципалитета.

ШАГ4. В личном кабинете есть список школ и образовательных центров, где можно активировать сертификат. Туда нужно отнести или отправить копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка, заявление о включении в систему ПФДО и согласие на обработку персональных данных. И через несколько дней сертификат будет активирован.

А сколько денег выделят?

Владимирская мама Ольга Иванова рассуждает:

— Эти сертификаты, на мой взгляд, уменьшение финансирования. Если мой ребенок, например, ходит в 10 кружков, а Вася Пупкин бьет баклуши в подъезде, то нам положено одинаковое количество кружков, так как есть определенная цифра финансирования. Но, во-первых, нигде нет информации, сколько будет денег на сертификате и сколько будут стоить кружки. Я искала информацию и не нашла.

Во-вторых, теперь нам больше определенного количества кружков не положено. А Вася Пупкин на наше место не придет все равно, так как ему это не надо.

И, в-третьих, дополнительное образование при школах теперь будет деньги с наших сертификатов на свои факультативы списывать. И ставить их «третьим уроком» в добровольно-принудительном порядке. И денег на кружки нам не останется после бисероплетения или какого- нибудь «Юного краеведа». В некоторых школах уже начали навяливать всякое-разное, даже курсы подготовки к ЕГЭ втюхивают.

Чиновники же уверяют, что ребенок с родителями выбирает сам, в какой кружок или секцию ему ходить. Школы и садики не вправе давить на родителей и детей, принуждать их в обязательном порядке посещать тот или иной кружок. И это даже прописано в комиксе, который опубликован здесь. Главный месседж: «Вспомните, о чем мечтает ваш ребенок!»

По словам Ирины Пеньковой, сертификат – это не банковская карточка, снять деньги не получится:

— Ребенок записывается в кружок, посещает его бесплатно, а государство напрямую перечисляет деньги в кружок, где ребенок числится. Сумма сертификата не переносится на следующий год, а средства не обналичиваются.

Суммы, сколько в нашем регионе будет выделяться на каждого ребенка, чиновники пока не озвучивают.

Равняться на другие регионы нельзя, так как муниципалитеты городов сами определяют, как будут проводить у себя программу ПФДО. Они решают, сколько на нее выделить денег, и сколько в итоге достанется каждому ребенку в новом учебном году.

В некоторых регионах, которые раньше вошли в программу, в прошлом году выделялись следующие суммы: 2191,6 рубля в месяц в Саратовской области, в Коми – 4163,7 рубля. Все, что сверх, оплачивалось за счет родителей.

Давайте посчитаем, что получается:

Помним про 8 обещанных кружков.

Средняя стоимость одного частного занятия по Владимиру — от 300 до 500 рублей (в зависимости от направления).

В одном кружке занятия проходят примерно 2-3 раза в неделю. В месяц — от 8 до 12 раз.

То есть получается, что по сертификату, к примеру, Саратовской области государство не оплатит и 10 занятий по средней рыночной стоимости. Вот такая математика.

Пояснений по расчету стоимости дополнительного образования в рамках программы во Владимирской области чиновники не дают, зато обещают, что полноценно ПФДО заработает с 1 сентября 2021 года, возможно, к этому моменту будет больше ясности. Как уверяют нас на сайте vladimir-city.ru, родители смогут видеть, как используются выделенные средства в своём личном кабинете на портале навигатора, используя для входа логин и пароль.

И немного о перспективах

Правительство Российской Федерации уже утвердило план мероприятий в рамках стратегии воспитания до 2025 года. С 2021-2022 учебного года в школах, колледжах и вузах начнут действовать новые воспитательные программы (документ можно посмотреть здесь). План большой: 33 пункта и 7 направлений.

Что же еще обещают:

Совершенствовать работу психологов в школах, ввести консультации с родителями.

Развить инфраструктуры патриотических парков культуры и отдыха.

Проводить интеллектуальные, творческие и культурные форумы для детей и молодежи. Школы, средние специальные учебные заведения и высшие учебные заведения с 1 сентября 2021 года запустят программу профессиональной ориентации и трудового обучения. Подобные программы обещают разработать и для дошкольных образовательных учреждений.

В календарном плане воспитательной работы школ должны быть указаны конкретные мероприятия. В школах будут реализовывать социальные проекты, организовывать дискуссионные площадки, спортивные праздники, игры и тренинги, проводить совместные походы в театры и музеи.

Правительство одобрило законопроект, и работающие с детьми тренеры получат статус педагогических работников. Речь идет о спортшколах и спортивных центрах. Как только закон вступит в силу, тренеры смогут начать пользоваться педагогическими льготами, им будут начисляться педагогический стаж и пенсии.