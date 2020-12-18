Семьи Владимирской области получат по 5 тысяч рублей на детей до 8 лет

Во Владимирской области родители, воспитывающие детей в возрасте до 8 лет, получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Об этом объявил накануне президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Подавать заявку на получение детских выплат тем, кто уже делал это ранее, необходимости нет. Средства будут начислены автоматически. Те же, кто за выплатами на детей пока не обращался, могут сделать это в отделениях Пенсионного фонда и на портале госуслуг.

Выплата полагается на каждого ребенка, которому на 17 декабря не исполнилось 8 лет.

Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счёта, на который будут перечислены средства. Время на это есть, заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счёт.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда опубликованы разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы. Прежде подобная форма поддержки семей уже применялась в июне и июле текущего года.

Ранее «Призыв» сообщал, что с нового года многодетным семьям будет повышено ежемесячное пособие на третьего и последующих малышей, рожденных после 31 декабря 2012 года.