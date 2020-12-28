Семье спасенного из плена мальчика подарили путевку на море

Семья похищенного в Камешковом районе мальчика отправится летом на море. Сертификат на отдых вручил губернатор Владимирской области. Это будет первая совместная поездка многодетной семьи к морю. Сейчас они определяются с датами. Владимир Сипягин пообещал исполнить еще одну мечту первоклассника – прокатиться на настоящем танке.

Пропавшего ребенка искали почти два месяца.

7-летний мальчик пропал в конце сентября. Он не вернулся из школы. Поиски ребенка продолжались почти два месяца. Участие в них принимали правоохранители, военнослужащие, поисковики отряда «Лиза Алерт» и просто неравнодушные люди. За судьбой мальчика следила вся страна, а потому радость, когда ребёнка нашли и вернули родным, стала общей.

Преступника, который удерживал ребенка в подвале своего дома, российским полицейским помогли найти зарубежные коллеги. Сейчас он находится под стражей.