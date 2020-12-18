Секретные документы поставили под сомнение судьбу гранёного стакана

Граненый стакан появился раньше, чем все предполагали. Ему не 77 лет, а 84 года. Так утверждают сотрудники Гусевского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Дату 11 сентября, когда отмечается день рождения граненого стакана, они поставили под сомнение. Свою точку зрения музейщики озвучили на ежегодной музейной научно-практической конференции.

Музейщики Владимирской области оспаривают дату «рождения» граненого стакана.

Специалисты опираются на рассекреченные документы. Согласно им впервые на Гусь-Хрустальном заводе к выпуску этой продукции приступили в 1936 году, а не в 1943.

—Соответственно, и роль скульптора Веры Мухиной в создании гранёного стакана ставится под сомнение. Исследователи выяснили, что именно в этот период разработкой эскиза стакана занималась и художница Нина Ростовцева. Вполне очевидно, что исследования в этом направлении можно продолжать, — уточняет пресс-служба ВСМЗ.

Точное число и месяц, когда была выпущена первая партия известной всем посуды, пока не установлены.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник заказал разработку проектно-сметной документации по реставрации Золотых ворот. Проект обновления памятника XII века должен быть готов в марте следующего года.