Сбербанк выдал более 17,4 тысячи кредитных карт

С начала 2020 года жители Владимирской области оформили свыше 17,4 тысячи кредитных карт.

Анастасия Трутнева, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Кредитная карта-уникальная вещь, деньги всегда под рукой. Не нужно носить с собой наличные, картой можно расплатиться в любом уголке мира. С ней вы будете чувствовать себя спокойно и финансово надежно».

Оформить заявку на кредитную карту можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «Карты» или в офисе банка. Если заявка одобрена, банк сообщит в СМС о том, где и когда можно забрать карту. По кредитной карте можно не платить проценты, если быстро возвращать банку потраченные средства в течение беспроцентного периода. Условия льготного периода кредитования распространяются на оплату товаров и услуг безналичным способом в торгово-сервисной сети с использованием карты/реквизитов карты/NFC-карты, а также оплату годовой комиссии по кредитной карте. А на сумму безналичных покупок по золотой кредитной карте можно получить до 30% бонусов Спасибо.

Подробности – на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк