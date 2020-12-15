Сбербанк во Владимире помог более 6000 семьям улучшить свои жилищные условия

С начала года Сбербанком во Владимирской области выдано жителям около 6600 ипотечных кредитов на сумму более 9,9 млрд рублей. Сумма оформленных в 2020 году ипотек оказалась на 10 % выше, чем за аналогичный период 2019 года.

В 2020 году все большую популярность среди населения набирает сервис ДомКлик от Сбербанка. Сервис ДомКлик – один из немногих сервисов, предоставляющих возможность комплексно решать вопросы с недвижимостью. С его помощью можно самостоятельно рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку или воспользоваться услугами агентств недвижимости – партнеров Сбербанка. С начала 2020 года клиентов, воспользовавшихся самостоятельной подачей заявки на ипотеку через сервис ДомКлик в области, составляет более 20% от общего числа заявок, это в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Елена Варламова, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Высокий спрос на ипотечное кредитование среди жителей Владимирской области связан, прежде всего, с рекордным снижением процентных ставок в текущем году, а также внедрением таких государственных программ, как Господдержка — 2020. Помимо этого, использование удобных онлайн-сервисов позволяет нашим клиентам оперативно оформить ипотеку всего за одно посещение офиса банка, тем самым сократить сроки проведения сделки. А используя сервис «Электронная регистрация», можно снизить ставку по ипотеке на 0,3 процентного пункта и сэкономить на покупке недвижимости».

ПАО Сбербанк