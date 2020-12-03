СберБанк Онлайн отмечен главной наградой премии Go Banking 2020

Мобильное приложение «СберБанк Онлайн» признано победителем главной номинации премии Go Banking — «Лучший мобильный банк». В исследовании и приуроченной к нему премии приняло участие 33 мобильных банка, каждый из них оценивался более чем по 30 критериям. Методология исследования учитывала не только удобство использования приложения, но и уровень «мобилизации» бизнеса в целом, а также успешность продвижения.

Алексей Круглов, Директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

«Новые вызовы времени ещё сильнее ускорили диджитализацию всего бизнеса, в том числе и банковского. Как и каждый год, в 2020-м мы много работали над созданием лучшего мобильного банка для своих клиентов. И рады слышать, когда эксперты говорят, что у нас это получается».

Дмитрий Мирошниченко, Директор по развитию бизнеса Go Mobile:

«Год от года методология исследования Go Banking немного изменяется, следуя за трендами развития мобильного банкинга. Интересно, что приложение ʺСберБанк Онлайнʺ неизменно оказывается в топ-5 по каждому из критериев конкурентного анализа».

Исследование и премия Go Banking основаны digital-агентством Go Mobile, специализирующимся на мобильном маркетинге. Масштабный отчёт о мобильном банкинге агентство выпускает уже второй год.

ПАО Сбербанк