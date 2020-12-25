Сбербанк и Samsung запустили услугу онлайн-кредитования для покупателей техники

Сбербанк и Samsung расширили портфель доступных программ кредитования для покупателей техники в фирменном интернет-магазине Samsung. Благодаря сервису «Покупай со Сбером» покупатели могут воспользоваться услугой онлайн-кредитования и приобрести технику Samsung в рассрочку, не выходя из дома.

Для этого на сайте интернет-магазина при оформлении покупки необходимо:

· выбрать способ оплаты «Покупай со Сбером»;

· авторизоваться в СберБанк Онлайн;

· отправить заявку на кредит.

Рассмотрение заявки занимает не более двух минут, после чего оплата и подтверждение заказа в интернет-магазине происходит так же быстро, как и при обычной покупке.

Сергей Широков, Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Подключение к сервису «Покупай со Сбером» одного из крупнейших в мире производителей электроники и бытовой техники говорит о большой востребованности услуги. И это объяснимо: наш сервис прост и понятен, так что покупка в рассрочку не вызывает сложностей. При этом клиент не несёт дополнительной финансовой нагрузки и платит за товар ровно ту сумму, которая указана на ценнике. Делать покупки доступными — такова наша миссия в POS-кредитовании»

Весь процесс полностью безбумажный, что позволяет следовать основным принципам ESG (Environmental, Social and Сorporate governance), где одним из ключевых направлений является забота об экологии (Environment), в частности, речь идет о минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

«Покупай со Сбером» — сервис кредитования, который объединяет клиентов, партнёров и финансовые организации. К платформе уже подключено более 10 000 офлайн- и онлайн-партнёров, в том числе re:Store, Acer, Lazurit, Asus и многие другие.

Samsung Electronics Co., Ltd. — один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 74 странах мира. С 1991 года компания оперирует на российском рынке. Штаб-квартира Samsung Electronics по странам СНГ расположена в Москве. Завод компании, выпускающий потребительскую технику Samsung, успешно функционирует на территории Калужской области. Одно из ключевых направлений деятельности Samsung – научно-исследовательская работа, в которую компания инвестирует 8 % годовой выручки от продаж. В 37 Исследовательских центрах Samsung, один из которых расположен в России, работает более 65 тыс. сотрудников. В мае 2018 года компания открыла Центр искусственного интеллекта в России. Samsung также активно развивает культурные и социально-образовательные инициативы в России.

ПАО Сбербанк