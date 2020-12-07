Сбербанк и Mastercard приготовили подарки для геймеров за оформление Молодёжной карты

При оформлении Молодёжной карты Mastercard Сбербанк до 23 декабря можно получить бонусы в популярных играх на портале My.Games.

Какие призы и в каких играх?

· Warface — набор внешностей «Самураи» без оружия (комплект из 4 штук).

· LOST ARK— «Премиум-статус» на 30 дней («Благословение Беатрис»).

· ArcheAge — набор предметов «Огненный лис», «Закалённый в пламени вулкана шлем», «Закалённое в пламени вулкана седло», «Закалённые в пламени вулкана щитки».

· Cross Fire — внешность БСПО (Батальон специальных полицейских операций) — элитное бразильское подразделение, которое занимается борьбой с организованной преступностью в Рио-де-Жанейро.

Как получить подарок?

1. Зайти на специальную страницу акции.

2. Выбрать игру из предложенного списка.

3. Оформить заявку, получить карту и совершить любую покупку по ней до 23 декабря.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Мы стараемся адаптировать услуги под потребности всех наших клиентов с учётом их интересов и увлечений. Сейчас, когда многие из нас большую часть времени проводят дома, совместная акция My.Games с Молодёжной картой актуальна как никогда. Участники акции получат ценные призы в любимых играх. Также карта позволяет стать участником программы ʺСберСпасибоʺ от Сбербанка, копить бонусы и обменивать их на скиллы и снаряжение в играх».

Светлана Волошенко, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России:

«Мобильные и компьютерные игры набирают популярность во всём мире, и теперь российские геймеры смогут получать бесценные эмоции от победы, которую им принесёт награда за оформление Молодёжной карты. Мы очень рады быть партнёром Сбербанка и My.Games в этом проекте. Молодёжная карта поможет игрокам не только совершать покупки быстро, просто и безопасно, но и быть ближе к своим увлечениям».

Василий Магурян, генеральный директор MY.GAMES:

«MY.GAMES обладает большим портфелем игр, в котором любой пользователь сможет найти интересное для себя развлечение. Мы рады заключить партнёрство со Сбербанком и верим, что оно принесёт новые позитивные эмоции игрокам».

ПАО Сбербанк