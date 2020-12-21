Сбер запустил собственный сервис по возврату налогов

Компания СберРешения, входящая в экосистему Сбера, совместно с командой блока «Управление благосостоянием» Сбербанка разработали сервис «Налоговый вычет» для оформления социального, имущественного и инвестиционного налогового вычета по ИИС. Услуга доступна на сайте СберРешений. Налоговые консультанты компании заполнят декларацию 3-НДФЛ за клиента и помогут отправить пакет документов в налоговую инспекцию не выходя из дома. Они также проконсультируют по декларированию дополнительных доходов, необходимым для вычета документам и способам их отправки в налоговую инспекцию. Пользователи портала «Госуслуги» могут получить справку 2-НДФЛ автоматически прямо в личном кабинете СберРешений.

Наталья Подвойская, Генеральный директор СберРешений в России и СНГ:

«Многие не оформляют налоговый вычет из-за сложности составления декларации и нехватки времени. Наш новый сервис кардинально упрощает и ускоряет процесс — документы в среднем готовятся всего один день. Мы разработали удобный интерфейс личного кабинета, реализовали упрощённую авторизацию через Сбер ID и автоматизировали получение 2-НДФЛ, а обо всех тонкостях оформления налогового вычета можно узнать у наших экспертов»

Антон Собе-Панек, Управляющий директор, лидер экосистемы блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Мы активно выстраиваем экосистему сервисов для улучшения благосостояния наших клиентов. Из года в год мы фиксируем рост потребности клиентов в оформлении налоговых вычетов, особенно по инвестиционно-накопительным продуктам. И теперь предложили удобное решение для возврата части уплаченных налогов, в том числе по продуктам Сбер Управление Активами, ʺСбербанк страхование жизниʺ и СберНПФ»

В сервисе можно оформить все основные виды налоговых вычетов:

· социальный — за расходы на лечение и обучение, взносы на инвестиционное и накопительное страхование жизни и индивидуальный пенсионный план (до 15 600 рублей в год) и за взносы на благотворительность;

· инвестиционный — за пополнение ИИС (до 52 000 рублей в год);

· имущественный — за покупку жилья (до 260 000 рублей) и выплаченные проценты по ипотеке (до 390 000 рублей).

Стоимость услуги — от 1699 рублей до 3499 рублей. Подключить сервис можно на сайте СберРешений.

СберРешения (ранее «Интеркомп») — основатель практики аутсорсинга бизнес-процессов и лидирующий провайдер в области аутсорсинга и финансового консалтинга в России и СНГ. В СберРешениях обслуживается более 1500 организаций, включая крупнейшие российские и международные компании из всех отраслей экономики. Компания предоставляет услуги в области учёта и отчётности, управления персоналом и изменениями, юридические и налоговые сервисы, консалтинг по повышению операционной эффективности, аутсорсинг бэк-офисных функций, технологические решения, ИТ-консалтинг, а также услуги в области безопасности и непрерывности бизнеса. Является партнёром глобальных лидеров в сфере аутсорсинга. Входит в экосистему Сбербанка. СберРешения созданы на базе ГК «Интеркомп», основанной в 1994 году.

Блок «Управление благосостоянием» был создан в Сбербанке как отдельное направление в сентябре 2013 года. Блок занимается развитием страховых и пенсионных продуктов, управлением активами и курирует бизнес шести дочерних компаний: «Сбербанк страхование жизни», «Сбербанк страхование», «Страховой брокер Сбербанка», Сбер НПФ, Сбер Управление Активами и «Сбер Фонды Недвижимости». В блок также входит подразделение Сбербанка Sber Private Banking. За 2018‒2020 годы активы блока под управлением выросли вдвое — до 1,7 трлн рублей. Операционный доход увеличился на 57% — до 121 млрд рублей. Вклад блока в общий операционный доход Группы достиг 5,5%.