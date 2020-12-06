Сбер поздравляет всех волонтёров страны с праздником

Пётр Колтыпин в Международный день волонтёра поздравил всех своих сотрудников и волонтёров страны в своем Instagram-аккаунте. Волонтёры собственным примером показывают, как можно меняться к лучшему самим, меняя страну и весь мир. И в Сбере волонтёрству уделяется большое внимание.

В Сбере четыре года подряд проводится конкурс социальных проектов. За это время его награды получили более 40 лауреатов. Так банк выявляет лучшие волонтёрские проекты среди сотрудников и рассказывает о них коллегам.

Начинающих и опытных волонтёров объединяет платформа «Волонтёры Сбербанка». На ней можно обмениваться информацией, запустить свой проект или подключиться к уже существующим. Сейчас на платформе зарегистрировано более 6 тыс. человек. Только в этом году к ней присоединилось более 2 тыс. участников.

Волонтёры Сбера решают различные задачи. Организуют развивающие и профориентационные занятия для детей-сирот и детей с особыми потребностями, помогают людям с инвалидностью и людям в трудной жизненной ситуации, ветеранам и труженикам тыла, онкобольным, сохраняют окружающую среду и заботятся о бездомных животных.

Особая гордость Сбера — совместная с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» программа развития финансовой грамотности у воспитанников детских домов и интернатов. Поскольку такие дети не пользуются деньгами и почти не имеют личных вещей, им очень сложно освоиться во взрослом мире после выхода из детдома, они часто становятся жертвами мошенников. Волонтёры учат ребят разумно обращаться с деньгами и планировать личный бюджет. После прохождения обучающих занятий в рамках нашей программы, по результатам диагностики финансовое поведение (в разрезе навыков) улучшилось на 30%.

Волго-Вятский банк Сбербанка активно поддерживает волонтерские проекты в своих регионах. Волонтёры продолжает развивать движение «Всегда рядом. Всегда помним», приуроченное к 75-летию Победы. Оно направлено на оказание волонтерской помощи и поддержку ветеранов и всех нуждающихся на протяжении всего юбилейного года — года Памяти и Славы. К движению присоединились сотрудники из всех регионов Волго-Вятского банка Сбербанка, их количество ежедневно продолжает расти.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Преседатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Волонтерство – это неотъемлемая часть жизни сотрудников банка. Оно стало частью нашей корпоративной культуры. Мы стремимся к тому, чтобы как можно большее число сотрудников имело возможность принимать участие в социальных проектах. И именно поэтому мы поддерживаем любые инициативы наших сотрудников, направленные на помощь другим».

Сбер желает успехов всем волонтёрам России. В банке уверены: чем больше людей вовлечено в волонтёрское движение — тем больше шансов на позитивные изменения во всех сферах жизни.