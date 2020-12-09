Сбер и ВЛГУ заключили соглашение о стратегическом партнёрстве

Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Андрей Черкашин и ректор ВЛГУ Анзор Саралидзе заключили соглашение о стратегическом партнёрстве.

В рамках соглашения будут совместно реализовываться образовательные и научно-исследовательские проекты, организовываться практики и стажировки студентов, разрабатываться образовательные программы по подготовке кадров и повышению квалификации сотрудников. Также будет оказано содействие в части трудоустройства выпускников. Выстраивать долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество ВлГУ и Сбер будут в том числе посредством внедрения передовых продуктов (например, кампусной карты), цифровых и платформенных решений банка.

Владимирское отделение Сбера и ВЛГУ успешно взаимодействуют длительное время. С 2013 года работает базовая кафедра Сбербанка «Современные технологии банковского дела». Специалисты Сбера регулярно проводят мастер-классы и лекции для студентов вуза, участвуют в совместных просветительских мероприятиях.

Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы большое внимание уделяем образовательным проектам. Нам важно сотрудничество с учебными заведениями, чтобы делиться своими уникальными знаниями и разработками. Мы уже не просто банк, а цифровая компания со своей экосистемой. Поэтому мы готовы помогать вузу в цифровизации образовательного процесса в целом».

К образовательным проектам Сбера относится, например, Школа IT-профессий для студентов выпускных курсов. Формат обучения дистанционный на платформе sberbank-school.ru. Более 350 студентов ВлГУ подали заявки на обучение в Школе. В случае успешного прохождения тестирования они получат востребованные цифровые навыки по дополнительной профессии: Java Developer (JAVA-разработчик), Data Engineer (инженер по данным), Data Analyst (аналитик данных) или Data Scientist (исследователь данных). Итоги отбора будут подведены в конце декабря 2020 года.