Сбер и КГТА заключили соглашение о стратегическом партнёрстве

28 декабря Владимирское отделение Сбербанка и Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева (КГТА) подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

В рамках соглашения планируется реализация совместных программ и проектов по следующим направлениям:

— подготовка кадров для трудоустройства в компании, а также реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников Сбербанка на базе академии;

— организация практик и стажировок студентов и преподавателей КГТА в соответствии с учебными программами вуза;

— организация и проведение совместных круглых столов, конференций по актуальным темам и направлениям;

— привлечение сотрудников Сбербанка к образовательному процессу (для чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий);

— реализация совместных научно-исследовательских проектов (в том числе формирование тематики и курирование курсовых и выпускных квалификационных работ студентов и выпускников академии);

— внедрение современных продуктов Сбербанка, цифровых и платформенных решений банка.

На данный момент в академии уже начата работа по реализации совместного проекта «Кампусная карта». Кампусная карта КГТА будет являться идентификатором студентов и сотрудников академии на территории вуза, а также ключом к цифровым сервисам вуза. Многофункциональная карта совмещает банковские и нефинансовые приложения. Например, студенты и работники вуза будут использовать её как пропуск в здания академии. Ее также можно использовать как банковскую дебетовую карту – для оплаты товаров и услуг.

ПАО Сбербанк