Сани Деда Мороза развезли новогодние подарки детям

Предновогодняя акция «Сани Деда Мороза» прошла в Гусь-Хрустальном. Сказочный экипаж в течение недели развозил детям игрушки и сладости. Дед Мороз и его команда посетили детский дом в поселке Уршельском, Гусь-Хрустальный дом ребенка, малоимущие и многодетные семьи. По многочисленным просьбам были выполнены частные выезды, а воскресенье, 27 декабря, было отдано поездкам по городу.

Идея акции возникла в прошлом году. А начиналось все с простого желания украсить мотоцикл и проехаться по городу с елкой.

Волшебная повозка колесила по городу целую неделю.

— В прошлом году сидели с ребятами дома. Было невесело. Кому-то пришла идея надеть костюм, сесть на мотоциклы и проехаться по городу. Мы посмеялись, я достал костюмы и парики. Когда стали наряжаться, настроение поднялось, мы сели на мотоциклы, взяли елку и поехали в центр, — рассказал «Призыву» один из инициаторов саней Деда Мороза Василий Калинин. — Приехали, включили музыку. Люди вокруг стали улыбаться, фотографироваться с нами. Когда вернулись домой и сняли наряды, стало как-то грустно. Решили еще раз к Новому году сделать что-то глобальное, так и родилась идея с санями Деда Мороза.

Подробнее о том, как получилось реализовать идею и порадовать местных жителей, Василий Калинин рассказал в программе «Наши люди».

В прошлом году удалось сформировать почти 1500 подарков. В этом году праздник получился еще масштабнее, дети получили около 3 тысяч подарков. Стала больше и творческая команда организаторов, что только удвоило радость ребят.