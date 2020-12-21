«Ростелеком» развернул Виртуальный ЦОД для сети ресторанов «Бизнес Просто» во Владимире

«Ростелеком» организовал для сети ресторанов франшизы ООО «Бизнес Просто» «Виртуальный Центр обработки данных» (ВЦОД). Компания стала одной из первых в сфере общественного питания во Владимирской области, кто перешел на использование виртуальных вычислительных мощностей «Ростелекома». Провайдер предоставил в аренду облачные серверы, на которых заказчик разместил интеллектуальную собственность в виде графических материалов, описание атрибутов бренда и обучающие видео для сотрудников. Функциональные возможности ВЦОД помогают ресторанной сети оперативно подключаться к необходимым ресурсам в онлайн-режиме, создавать резервные копии баз данных, что ведет к снижению издержек и обеспечивает высокую защиту информации.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Главное преимущество работы с виртуальным ЦОД — огромная экономия сил и средств. Наши заказчики не тратятся на закупку или замену оборудования и создание необходимого физического хранилища. Плюсы ВЦОД в том, что оплата производится только за тот объем, который необходим в каждом конкретном случае, а дополнительные мощности подключаются при необходимости в короткие сроки. Благодаря этому повышается скорость решения бизнес-задач любой сложности. Надежная инфраструктура ВЦОД востребована как у микрокомпаний, так и у госкорпораций. Услугу чаще всего используют фирмы из отрасли торговли, финансов, IT, медицины, телекоммуникаций, промышленности, транспорта и логистики».

Руслан Митрофанов, генеральный директор ООО «Бизнес Просто»:

«Для нашей компании было важно найти безопасное виртуальное хранилище информации, доступное для постоянного использования. “Ростелеком“ организовал для нас виртуальный ЦОД с облегченной конфигурацией. Надеемся, что наш бизнес будет дальше эффективно развиваться и в будущем мы расширим объем хранилища. Уже приглядываемся к “Ростелеком Экранам” и “Wi-Fi“ с функцией авторизации пользователей».

Услуга «Виртуальный ЦОД» — это предоставление вычислительных мощностей облачной платформы «Ростелекома» для размещения информационных баз, систем, приложений или веб-сайтов. Функциональные возможности услуги позволяют заказчикам выбрать операционную систему и количество виртуальных машин. Ростелеком гарантирует высокую надежность с размещением в ЦОД на выбор —Москва, Новосибирск, Сочи.

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