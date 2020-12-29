«Ростелеком» приступил к тестированию системы мониторинга за вывозом мусора

«Ростелеком» тестирует сервис «Системы мониторинга площадок ТКО/ТБО», разработку которого провайдер ведет с октября 2019 года. Цифровое решение позволяет заказчикам настроить собственный сценарий непрерывного контроля за площадкой сбора мусора, прилегающей к ней территории, а также за участниками процесса сбора и вывоза бытовых отходов. Сервис реализован на базе федеральной облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием алгоритмов машинного зрения. Данная технология за считанные секунды извлекает информацию из фото- и видеоизображений для дальнейшей обработки и анализа полученных данных.

Для организации сервиса провайдер использует цифровые камеры совместно с уникальными нейросетевыми алгоритмами. Умная система видеонаблюдения и аналитики помогает заказчикам отслеживать сохранность и уровень наполнения контейнеров, фиксирует санитарное состояние площадки и время приезда мусоровозов.

Дмитрий Угнивенко, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наше инновационное решение построено на искусственном интеллекте. Система мониторинга способна выявлять нештатные ситуации, которые зачастую происходят на контейнерных площадках: разбросаны ТКО/ТБО, вовремя не освободили баки, мусоровоз не соблюдает правила раздельного вывоза отходов, кто-то привез грузовик строительного мусора или поджег контейнеры. Система мониторинга построена на различных алгоритмах, которые, опираясь на предварительные настройки, отслеживают длительность нахождения человека на площадке, фиксируют все машины и их номерные знаки, обнаруживают несанкционированную парковку».

В настоящее время «Ростелеком» запустил 50 пилотных проектов по мониторингу за вывозом мусора, из них 30 % тестовых зон развернуто в Центральном федеральном округе. Сотрудники провайдера анализируют полученные сведения с контейнерных площадок и на основе этих данных корректируют действия машинного зрения, обновляют систему мониторинга без прерывания ее работы на объектах.

Максим Зацепин, руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области:

«Система мониторинга за ТКО/ТБО была организована “Ростелекомом” на четырех контейнерных площадках многоквартирных домов Воронежа. Решение позволяет нам контролировать время приезда мусоровозов и определять, все ли контейнеры были очищены, выявлять, кто перевернул баки и производится ли уборка прилегающей территории, фиксировать, какие автомобили создают помеху мусоровозам.

Универсальный ИТ-инструмент контроля за объектами сбора мусора поможет городским техническим службам своевременно устранять выявленные нарушения, обеспечить экологическую безопасность городской среды».

Денис Рябченков, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком»:

«Сервис “Системы мониторинга площадок ТКО/ТБО” уже получил высокую оценку экспертов отрасли, и мы планируем масштабное внедрение и развертывание его в 2021 году».

Заказчики через личный кабинет самостоятельно настраивают сценарий работы системы, выбирают варианты уведомлений (СМС, e-mail), получают всю статистику с графиками, фотографиями и подтверждениями того, как проходит сбор и вывоз ТБО. Все данные надежно защищены и хранятся в облачной платформе «Ростелекома».

Для выполнения проектов «Ростелеком» использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем — многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению. Более подробно ознакомиться с реализованными проектами можно на сайте компании.