«Ростелеком» подводит итоги 2020 года для Единой биометрической системы

Сферы применения Единой биометрической системы будут расширены с 1 января 2021 года. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. В следующем году граждане России смогут проходить удаленную идентификацию и получать с помощью биометрии широкий спектр финансовых и государственных услуг, а наличие данных одновременно в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволит получать услуги без предъявления паспорта.

Сегодня сдать данные в Единую биометрическую систему можно в любом из 13 300 отделений 231 банка, расположенных в 95% населенных пунктов России. Таким образом возможность зарегистрироваться в системе есть практически у каждого жителя страны. С полным списком банков, регистрирующих биометрию, можно ознакомиться на сайте «Ростелекома». С принятием закона о расширении сфер использования Единой биометрической системы также появится возможность сдать данные в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Напомним, Единая биометрическая система, разработанная «Ростелекомом» по инициативе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, начала действовать в июне 2018 года. Тогда граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через Единую биометрическую систему и ЕСИА. Сегодня такие услуги предоставляют 11 банков (шесть из них присоединились к системе в 2020 году), среди которых ВТБ, «Тинькофф», «Почта Банк», «Совкомбанк», «Хоум Кредит», «Россельхозбанк», «Ак Барс Банк», СКБ-Банк, «Промсвязьбанк» и другие банки.

В 2020 году выросло число услуг, предоставленных с помощью Единой биометрической системы. В условиях пандемии финансовые организации стали активнее внедрять новые технологии, в частности — сервисы удаленной идентификации клиентов. Суммарное количество скачиваний приложения «Биометрия» от «Ростелекома» (6+), с помощью которого производится удаленная идентификация, превысило 250 тысяч. Защищенное мобильное приложение со встроенным алгоритмом шифрования доступно в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play.

В 2020 году «Ростелеком» занимался расширением клиентских сервисов на базе биометрии, велась активная техническая и нормативная подготовка к запуску новых массовых биометрических проектов. Так, в феврале 2020 года запущен пилотный проект по биометрической оплате в сети кофеен Coffee Bean. Весной 2020 года «Ростелеком» организовал на базе Уральского федерального университета (УрФУ) имени первого Президента России Б. Н. Ельцина тестовый показ цифровой платформы для проведения экзаменов в дистанционном формате с применением Единой биометрической системы и системы прокторинга. В июле 2020 года реализована возможность прохода с помощью биометрической идентификации в здание правительственного комплекса «IQ-квартал» в Москве-сити. В октябре 2020 года запущено облачное типовое решение по информационной безопасности, которым могут воспользоваться как банки, так и другие организации, подключающиеся к Единой биометрической системе.

Сегодня ведутся проекты по дистанционному подписанию договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, тестируются сервисы для дистанционных каналов обслуживания клиентов «Ак Барс Банка», оплаты в вендинговых автоматах, в транспорте. Готовятся к запуску совместный проект с банком ВТБ по биоэквайрингу в сети гипермаркетов «Лента», сервисы для нотариусов и судопроизводства и другие.

«Принятие законопроекта о расширении сфер использования идентификации по биометрии стало важным этапом в развитии Единой биометрической системы. В 2021 году граждане смогут дистанционно заключать договоры связи с использованием ЕСИА и Единой биометрической системы, совершать различные операции и сделки в финансовом секторе, получать по биометрии государственные услуги в МФЦ. Без посещения удостоверяющего центра можно будет получить квалифицированную электронную подпись. Решение “Ростелекома” позволит перевести в онлайн многие госуслуги, которые раньше не работали без личной подписи или флешки с ключом, — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров. — Совместно с Федеральной нотариальной палатой прорабатывается механизм идентификации клиентов с использованием Единой биометрической системы при личном присутствии. Реализован пилотный проект по идентификации граждан для дистанционного участия в судебных заседаниях по видеосвязи. Все эти и многие другие сценарии использования Единой биометрической системы позволят сделать сервисы, которыми граждане пользуются ежедневно, еще более удобными, бесконтактными и безопасными, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции. За этот год мы технически подготовились к расширению сфер применения, чтобы в следующем году сделать серьезный рывок в применении биометрии в стране. Отдельно хочу отметить, что благодаря новому закону граждане смогут получать услуги без предъявления паспорта при наличии данных о нем одновременно в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации».