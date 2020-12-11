Рост смертности из-за коронавируса подтвердили в облздраве

Показатели смертности населения Владимирской области выросли почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Эти данные официально подтвердила глава регионального департамента здравоохранения Елена Утемова. Так органами ЗАГСа в ноябре зарегистрировано 2537 смертей. По данным оперативного штаба, 55 из них точно были от коронавируса. На самом деле число умерших пациентов, на которых так или иначе повлиял ковид, гораздо больше. В официальном отчете значатся лишь те, у кого вирус был верифицирован, то есть у человека посмертно взяли мазок ПЦР и он оказался положительным, подчеркнула Утемова. У остальных умерших были лишь клинические проявления, диагностика КТ.

У других пациентов, не вошедших в реестр, вирус обострил хронические заболевания настолько, что они привели к летальному исходу. В зоне риска – диабетики, онкобольные и ВИЧ-положительные, перенесшие инфаркты, инсульты или страдающие ревматическими заболеваниями, а также люди с избыточной массой тела. А у пациентов старше 80 лет летальность составляет 30%.

— Пациент может погибнуть, когда у него формально инфекция уже излечена, отрицательные контрольные мазки, но в связи с сопутствующими заболеваниями наступает смерть, — подчеркивает руководитель облздрава. — Я подтверждаю тот факт, что система здравоохранения наблюдает рост смертности населения. Это связано и с коронавирусной инфекцией, и с обострением хронических заболеваний.

В ноябре в области умерли более 2,5 тысячи человек, 55 — точно от COVID-19.

На смертность от ковида может также повлиять несвоевременное обращение за медицинской помощью, говорит Елена Утемова. И приводит пример, когда инфицированный идет в частную клинику и не всегда получает квалифицированное лечение. Но, если посмотреть правде в глаза, пациент идет к частному доктору скорее от безысходности. Не всем удается попасть на прием к бесплатному врачу в общей очереди бюджетного учреждения.

Чиновница рассказала о случаях, когда пациенты после КТ, показавшей 50% и 70% поражения легких, отсиживаются дома, надеясь, что болезнь сама пройдет. Но массовые жалобы людей в СМИ и на «горячую» линию облздрава говорят от обратном. Люди хотят начать лечение. Задыхаясь, они звонят в «скорую», просят их госпитализировать, но мест в больницах не хватает. Поэтому фельдшерам приходится оставлять таких пациентов дома. И в лучшем случае к ним придет терапевт и назначит бесплатный курс лекарств от коронавирусной инфекции.

На данный момент весь 51 миллион рублей, выделенных региону на препараты из федерального бюджета, уже законтрактованы, говорят чиновники. Пациентам выдают лекарства, и они лечатся амбулаторно. За некоторыми из них наблюдают врачи посредством телемедицины. На связи со специалистами сейчас находятся 568 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, какими правами обладают пациенты, борющиеся с коронавирусом.