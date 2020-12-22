Российский хоккей: что вы о нем знаете?

22 декабря празднуем день любимый игры

22 декабря в нашей стране празднуют День российского хоккея. Дата выбрана не случайно: в 1946 году именно 22 декабря стартовал первый чемпионат по хоккею с шайбой в СССР. Он проходил в Москве, Архангельске, Каунасе и Риге. В период с 1954-го по 1991 год сборная СССР стала 22 раза обладателем золотых медалей на чемпионатах мира и 7 раз одержала победу на зимних Олимпийских играх. Основная задача этого праздника на сегодняшний день – сохранение памяти и дань уважения великому хоккейному прошлому и настоящему России. Давайте вспомним славные страницы из истории любимой всеми игры. А поможет вам этот тест!

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