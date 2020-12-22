Российский хоккей: что вы о нем знаете?

22 декабря в нашей стране празднуют День российского хоккея. Дата выбрана не случайно: в 1946 году именно 22 декабря стартовал первый чемпионат по хоккею с шайбой в СССР. Он проходил в Москве, Архангельске, Каунасе и Риге. В период с 1954-го по 1991 год сборная СССР стала 22 раза обладателем золотых медалей на чемпионатах мира и 7 раз одержала победу на зимних Олимпийских играх. Основная задача этого праздника на сегодняшний день – сохранение памяти и дань уважения великому хоккейному прошлому и настоящему России. Давайте вспомним славные страницы из истории любимой всеми игры. А поможет вам этот тест!

В каком году состоялся дебют советских хоккеистов на чемпионате мира? 1950 1954 1958 Правильно! Неправильно! - Кто из великих футбольных вратарей был и прекрасным хоккейным голкипером, ставшим обладателем Кубков в обоих этих видах спорта? Лев Яшин Владимир Пильгуй Юрий Пшеничников Правильно! Неправильно! - Какое значимое событие в истории отечественного хоккея произошло в 1972 году? Победа в Суперсерии над сборной Канады – сильнейшими игроками НХЛ со счетом 7:3 Финал чемпионата мира, где сборная СССР обыграла команду Швеции со счетом 13:4 Самая крупная победа над сборной Чехословакии на финале чемпионата мира со счетом 11:1 Правильно! Неправильно! - Кто в СССР считался самым лучшим хоккеистом, став пятикратным чемпионом мира и двукратным олимпийский чемпионом? Вячеслав Быков Всеволод Бобров Валерий Харламов Правильно! Неправильно! - Кто из советских вратарей был признан лучшим голкипером в истории всего мирового хоккея? Артур Ирбе Владислав Третьяк Евгений Белошейкин Правильно! Неправильно! - Кто из советских хоккеистов наибольшее число раз признавался лучшим защитником на чемпионате мира? Александр Рагулин Алексей Касатонов Вячеслав Фетисов Правильно! Неправильно! - Сколько раз сборная РФ становилась чемпионом мира с 1993 года, после распада СССР? Три Пять Семь Правильно! Неправильно! - Какое неофициальное название гордо носит сборная РФ? «Красная машина» «Русские медведи» «Настоящие мужики» Правильно! Неправильно! - В каком российском городе находится Музей хоккейной славы? Ижевск Москва Архангельск Правильно! Неправильно! - Как называется профессиональная хоккейная команда города Владимира? «Владимир» «Золотые ворота» «Владимирские львы» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Российский хоккей: что вы о нем знаете? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook