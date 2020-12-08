Роспотребнадзор рассказал, как безопасно встретить Новый год

Эксперты Роспотребнадзора в преддверии новогодних праздников обратились к жителям Владимирской области с рядом рекомендаций. Чтобы отдых во время пандемии был безопасным, в ведомстве посоветовали воздержаться от корпоративов, проходящие в закрытых помещениях. Поездки за границу также пока следует отложить. В Роспотребнадзоре отметили, что праздник лучше провести дома, в кругу семьи, или же на свежем воздухе, например, на даче. Жителям региона рекомендуют избегать массовых скоплений людей и максимально сократить контакты и походы в гости.

— Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции, — напоминают в ведомстве.

Владимирцам рекомендуют отказаться от корпоративов и поездок за границу.

Между тем, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко и вовсе считает, что следует отказаться от длинных новогодних каникул. И дело не только в коронавирусе. По его мнению, продолжительные выходные в январе в целом плохо сказываются на здоровье россиян.

— Первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось. — Прим. ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет, — пояснил Геннадий Онищенко РИА Новости.

Ранее «Призыв» рассказывал, что Владимир уже преобразился к праздникам. Где погулять в областном центре и сделать памятные фотографии, читайте здесь.