Роспотребнадзор не исключает введение карантина после Нового года

Региональное управление Роспотребнадзора не исключает введение полного карантина во Владимирской области сразу после новогодних праздников. Об этом сегодня на еженедельном брифинге по эпидемиологической ситуации заявила пресс-секретарь ведомства Марина Колтунова. Исключить негативное развитие событий может только строгое соблюдение простых норм и правил: необходимо носить маски, не забывать про социальную дистанцию и не собираться в компании, говорят специалисты. Грядущие праздники стоит провести дома, иначе ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться.

— Мы ожидаем грустные последствия Нового года. Тогда может встать вопрос о введении полного карантина, — отметила Марина Колтунова.

По словам пресс-секретаря Роспотребнадзора, подтолкнуть к локдауну область могут новогодние корпоративы. Несмотря на запрет развлекательных мероприятий в заведениях общепита, многие компании отказаться от праздника не готовы. Кто-то арендовал для шумной вечеринки загородный дом, кто-то подготовил актовый зал, другие не прочь поднять бокалы прямо на рабочем месте. Не исключено, что услуги по проведению торжеств будут предоставлять некоторые рестораны и кафе. За закрытыми дверями и нелегально.

— Мы говорим о том, что сейчас коронавирусом чаще всего болеют люди работоспособного возраста. И если они начнут собираться на корпоративы, ситуация может быстро пойти по неблагоприятному сценарию, — говорит Марина Колтунова. — Сейчас система здравоохранения работает с максимальным напряжением, и если мы, не соблюдая ограничительные мероприятия, проведем длительные праздники, ситуация может ухудшиться. Давайте наберемся терпения, ограничим себя хотя бы в небольших мероприятиях, для того чтобы нам после Нового года не ухудшить эпидобстановку.

Кроме того, Роспотребнадзор уже обратился к губернатору с предложением ограничить работу системы общественного питания в новогодние дни. По мнению специалистов ведомства, эти меры помогут избежать локдауна после праздников. Из озвученных нововведений — возможный запрет на работу кафе, ресторанов и баров с 25 декабря по 2 января и с 6 по 7 января в период с 20 часов вечера до 6 утра.

— Надо понимать, что сфера общественного питания у нас наиболее уязвима с точки зрения соблюдения противоковидных мероприятий. Трудно себе представить ношение маски во время приема пищи. В отличие от предприятий торговли, где масочный режим у нас никто не отменял. Все эти меры предлагаются, чтобы максимально разобщить население в период долгих праздников, когда число контактов между людьми увеличивается. Спрофилактировать ситуацию масштабного распространения коронавируса можно с помощью ограничения работы предприятий общественного питания либо их полного закрытия, — говорит Марина Колтунова. — На сегодняшний день, учитывая эпидситуацию, мы не предлагаем полное закрытие, но мы хотим обратиться к представителям бизнеса с тем, чтобы они с пониманием отнеслись к данным мероприятиям. Любое сопротивление или возмущение по поводу тех или иных ограничительных мер — это неуважение к людям, которых вы подвергаете опасности.

Ограничить в новогодние праздники предлагается и общепит, работающий в торговых и развлекательных центрах. Фуд-кортам могут запретить обслуживать клиентов после 20.00. Но окончательное решение вопроса за Владимиром Сипягиным. «Белый дом» должен определиться до конца недели.

Не исключено, что администрация области не пойдет по пути запретительных мероприятий.

О том, что само по себе это не решит проблему, сегодня неожиданно заявила и глава областного департамента здравоохранения. Елена Утемова призвала к ответственности жителей региона. Она отметила, что до Нового года осталось ровно две недели, а это инкубационный период коронавируса. Сейчас важно максимально соблюдать ограничительные меры, которые позволят медикам отработать длинные каникулы без потрясений в стабильном режиме.

— Можно, безусловно, запретить все мероприятия, посещение развлекательных и торговых центров, культурных и церковных организаций, учреждений культуры, но я бы сегодня хотела обратиться к ответственности каждого из вас: исключительно запретами и ограничениями мы никогда не добьемся результата, — говорит Елена Утемова. — Мы все время говорим о повышенной готовности системы здравоохранения, но, поверьте мне, мои коллеги в таком режиме работают уже с апреля месяца. Они так же безумно устали и хотят хотя бы один день провести со своими близкими.

Ранее «Призыв» сообщал о фельдшерах скорой помощи, которые просят жителей региона встретить Новый год в кругу семьи.