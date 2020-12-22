Роспотребнадзор накажет начальство, заставляющее сотрудников идти на корпоратив

Руководители предприятий заставляют своих сотрудников идти на новогодние корпоративы. Последние звонят на «горячую линию» Роспотребнадзора и жалуются. Об этом «Призыву» рассказала сотрудник надзорного ведомства Марина Колтунова. Явление это, конечно, немассовое. Но сигнал неприятный, учитывая, что в период распространения коронавируса шумные вечеринки в заведениях общепита в принципе под запретом. Однако некоторые, судя по всему, готовы его обойти.

— К нам на «горячую линию» поступило сразу несколько звонков от жителей Владимира. Люди рассказывают, что их обязывают идти на корпоратив, при этом они слышали, что сейчас делать этого нельзя. Отдельные сотрудники проявляют, скажем так, сознательность и сообщают о вечеринках нам, — пояснила «Призыву» Марина Колтунова. — Люди уточняют, до какого числа действует запрет и каковы наши рекомендации по этому вопросу. Звонящие называют конкретные адреса, явки и фамилии.

Позиция Роспотребнадзора однозначна: новогодние корпоративы сегодня могут только усугубить ситуацию. Вечеринки в шумных компаниях стоит отменить. В противном случае, доплясаться можно до полного карантина. А это самый неблагоприятный сценарий, и его точно никто не желает. Именно поэтому ведомство выступило с инициативой привлекать к ответственности не только заведения общепита, которые открывают свои двери для банкетов, но и руководителей предприятий, которые их заказывают.

— С нашей точки зрения, ответственность в данном вопросе должна быть взаимной. Неправильно только наказывать кафе, бары и рестораны. Им ведь кто-то заказывает праздник. Руководителей предприятий было бы правильно тоже привлекать к ответственности, — говорит Марина Колтунова.

Пресс-секретарь Роспотребнадзора уточняет, что последнее слово в этом вопросе за руководителем области. Решение должен принять губернатор. Действующие ограничения по работе предприятий общепита актуальны до 29 декабря. Что будет дальше, пока непонятно. «Белый дом» словно взял паузу.

Решения губернатора ждут и представители сферы общественного питания, и те, кто заказывал корпоратив.

По существующим требованиям, работать заведения общепита могут до часа ночи. Обслуживать клиентов им полагается по специальному QR-коду. При этом танцы и конкурсы под запретом. А значит, и провести корпоратив на официальных основаниях нельзя. Если только встреча Нового года не ограничится молчаливыми посиделками за накрытым столом.

На прошлой неделе Роспотребнадзор предложил администрации Владимирской области ужесточить правила работы общепита в новогодние каникулы. По мнению специалистов ведомства, эти меры помогут избежать локдауна после праздников. Из озвученных нововведений — возможный запрет на работу кафе, ресторанов и баров с 25 декабря по 2 января и с 6 по 7 января в период с 20 часов вечера до 6 утра. Но пока губернатор не дал своего ответа на эти рекомендации.

При этом у Роспотребнадзора все больше сигналов о том, что некоторые заведения готовы нарушить существующий запрет и провести праздник. Поэтому уже в ближайшие дни будут организованы рейды по барам, ресторанам и кафе. Стучать будут даже в закрытые двери, из-за которых громко звучит музыка.