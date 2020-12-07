Роспотребнадзор и облздрав спорят о введении дистанционки в школах

«Призыв» собрал мнения о переходе на онлайн-образование

Региональное управление Роспотребнадзора не поддержало главу облздрава в вопросе перехода на дистанционное обучение школ Владимирской области. По словам представителя надзорного ведомства, это не только не остановит распространение коронавируса, но и затруднит отслеживание заболевших. Именно поэтому, по словам начальника санитарного отдела Сергея Макеева, необходимости перевода детей в онлайн-формат нет. Об этом специалист заявил во время еженедельного брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе.

Более молодое поколение болеет меньше. И необходимости переводить на дистанционное обучение школы не просматривается. Если, конечно, ситуация эпидемиологическая не поменяется. Пока школы должны учиться в обычном режиме, так как заболеваемость в организованных коллективах хорошо отслеживается и регулируется. А если всех распустить по домам, кто, где, как болеть будет, будет неизвестно никому, — отметил Сергей Макеев. — А у нас так складывается менталитет, что немного состояние стало получше, мы пошли в гости. Впереди у нас праздники, пошли в гости к бабушке, к дедушке, отсюда и очаговая заболеваемость будет возрастать, отсюда и начнутся определенные проблемы.

Роспотребнадзор выступил против дистанционного обучения. Фото «Призыва»

На данный момент, по словам представителя Роспотребнадзора, дети в возрасте от 7 до 14 лет занимают только 3% среди всех заболевших коронавирусом. Чуть больше инфицированных среди учеников 9-11-х классов. Но это минимальные показатели. Болезнь большинство школьников переносят легко или бессимптомно.

Проблема, скорее, в педагогах, которые рискуют заразиться. В школах много возрастных учителей, и для них осложнения от ковида могут быть серьезными. Прибавьте сюда бабушек и дедушек, которые часто занимаются с детьми. Вот и повод закрыть общеобразовательные учреждения на дистант, считают в облздраве. За новые ограничения глава департамента Елена Утемова выступила на внеочередном заседании Законодательного Собрания области.

На сегодняшний день, я считаю, более жесткие ограничительные меры должны быть в части образовательных учреждений. Тут меня не поддерживает наш главный санитарный врач. Хотя я неоднократно об этом говорила. Да, действительно, дети болеют нетяжело. Но так или иначе мы видим по заболеваемости в тех же самых педагогических коллективах, что люди все-таки болеют, — отметила Елена Утемова.

Что учителя действительно болеют, не скрывают и в департаменте образования области.

Отдельные классы или школы уходят на дистанционку. Но каждый раз руководитель ведомства подчеркивает: решение принимает руководство школы совместно с родительским комитетом. Директор департамента Ольга Беляева настаивает именно на такой схеме.

При принятии решения мы должны учитывать мнение родителей. Кроме того, наш приоритет — сохранение здоровья ребенка. Если родители обеспокоены здоровьем своего ребенка, они могут сейчас единолично или в группе, родительским комитетом выходить с предложением к директору школы и просить принимать некие меры, если они считают, что подобные мероприятия в образовательных организациях нужны. Это никто не запрещает делать. Организация учебного процесса — это исключительно ответственность руководителя учреждения, — отметила Ольга Беляева на одном из брифингов по эпидемиологической ситуации в регионе. — У нас ситуация несколько иная, поэтому сравнивать нас с Москвой не надо. Она иная и в части организации учебного процесса, и в части принятия решения.

Ольга Беляева заявила, что болеют в основном учителя. Фото «Призыва»

На практике диалог между родителями, учителями и руководством школы происходит далеко не всегда. Мам и пап зачастую ставят перед фактом. С такого-то числа школа переходит на дистанционный формат, зачем и почему — остается за скобками. На словах все против дистанционки, на деле детей переводят на двухнедельный карантин с сохранением образовательного процесса.

Нам в пятницу в родительском чате написали, что всю школу переводят на дистанционку. Почему? В нашем классе, например, не болеет учитель, почти не болеют дети — почему мы должны оставаться дома? У нас дети семи лет, мы на работе. Весной, понятно, мы тоже работали дома, дети были под присмотром. А сейчас? — рассказала «Призыву» жительница Суздальского района Оксана. — Это я уже не говорю об образовании. Дети только осознали, зачем нужна школа, у них появился интерес! Я понимаю, когда эпидемиологическая ситуация того требует, но что происходит в нашей школе, нам не пояснили. Учителя в шоке, родители в шоке…

При этом сейчас мы только расхлебываем последствия первой волны пандемии и перехода на дистанционку весной, считает постоянный эксперт «Призыва» Мария Шпилевич. Педагог и многодетная мама рассказывает, что без малого полгода родители и дети пребывали в иллюзиях. Ученики радовали мам и пап четверками и пятерками, успеваемость выросла, все расслабились. А на самом деле произошел образовательный пробел. И возвращение за парты многим далось нелегко.

Сейчас родители, сами дети и учителя увидели последствия того, что было в прошлом учебном году. За полгода, что дети просидели дома, по сути, они и не учились. Качество образования рухнуло. Много было пробелов. Сейчас мы расхлебываем то, что есть, — говорит Мария Шпилевич. — Сейчас у многих появились сложности с усвоением материала, потому что кирпичики, как в доме, они не положены, и не на что надстраивать следующий этаж. Сейчас повальный ужас по поводу репетиторов, чтобы закрыть проблемы прошлого года.

Не всем детям дистанционка далась легко. Фото «Призыва»

Мария рассказывает, что она против перехода на дистанционное образование, но морально уже готова к нему. Ее дети приобрели навык самостоятельности, самоорганизации и самопроверки, которые позволяют воспринимать материал в таком формате. Но это единичные случаи. Для большинства дистанционка — настоящее испытание, которое пройдут не все. Учителям снова придется наверстывать пройденный материал. Так уже было в начале этого учебного года.

Во многих школах учебные планы и рабочие программы педагогов на первое полугодие были скорректированы так, чтобы самые сложные темы, которые были пройдены в дистанционный период, повторить и отработать. Чтобы не было пробелов у детей по темам, которые прошли на удаленке, — рассказал в программе «Прямой эфир» на «Призыве» директор школы № 46 города Владимира Евгений Алексеенко. — В том числе во время первой и второй четверти параллельно с новыми материалами были повторы и доизучение тех сложных тем, которые проходили. Если подводить итоги на 1 декабря, никаких пробелов у детей не должно быть.

По словам Евгения Алексеенко, переводить на дистанционное обучение детей желания нет ни у кого.

Для учителей — это дополнительная нагрузка, отчетность и регулярные проверки. Работать онлайн сложнее, уверен директор школы. При этом, в отличии от первой волны, готовность, в том числе и моральная, преподавать дистанционно есть.

Некоторые школы перевели на дистанционную форму образования. Фото ТАСС

В идеале, работать переведенные на удаленный формат классы будут на специальных электронных платформах. В области обучение по программе «Среда электронного дистанционного образования» (СЭДО) прошли сотни педагогов. Детям и учителям запретят пользоваться мессенджерами, как это было весной. Но не факт, что программа будет работать без сбоев. Более того, многие школы, которые переходят в онлайн, не имеют возможности проводить видеоуроки. А значит, образование снова сведется к выполнению домашнего задания и освоению материала самостоятельно, но под контролем учителя.

Ранее «Призыв» опубликовал полезный материал о том, как найти хорошего репетитора в условиях пандемии. Все родители понимают, что в случае перехода на дистанционку этот вопрос станет предельно актуальным.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»


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