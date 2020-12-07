Роспотребнадзор и облздрав спорят о введении дистанционки в школах

Региональное управление Роспотребнадзора не поддержало главу облздрава в вопросе перехода на дистанционное обучение школ Владимирской области. По словам представителя надзорного ведомства, это не только не остановит распространение коронавируса, но и затруднит отслеживание заболевших. Именно поэтому, по словам начальника санитарного отдела Сергея Макеева, необходимости перевода детей в онлайн-формат нет. Об этом специалист заявил во время еженедельного брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе.

— Более молодое поколение болеет меньше. И необходимости переводить на дистанционное обучение школы не просматривается. Если, конечно, ситуация эпидемиологическая не поменяется. Пока школы должны учиться в обычном режиме, так как заболеваемость в организованных коллективах хорошо отслеживается и регулируется. А если всех распустить по домам, кто, где, как болеть будет, будет неизвестно никому, — отметил Сергей Макеев. — А у нас так складывается менталитет, что немного состояние стало получше, мы пошли в гости. Впереди у нас праздники, пошли в гости к бабушке, к дедушке, отсюда и очаговая заболеваемость будет возрастать, отсюда и начнутся определенные проблемы.

На данный момент, по словам представителя Роспотребнадзора, дети в возрасте от 7 до 14 лет занимают только 3% среди всех заболевших коронавирусом. Чуть больше инфицированных среди учеников 9-11-х классов. Но это минимальные показатели. Болезнь большинство школьников переносят легко или бессимптомно.

Проблема, скорее, в педагогах, которые рискуют заразиться. В школах много возрастных учителей, и для них осложнения от ковида могут быть серьезными. Прибавьте сюда бабушек и дедушек, которые часто занимаются с детьми. Вот и повод закрыть общеобразовательные учреждения на дистант, считают в облздраве. За новые ограничения глава департамента Елена Утемова выступила на внеочередном заседании Законодательного Собрания области.

– На сегодняшний день, я считаю, более жесткие ограничительные меры должны быть в части образовательных учреждений. Тут меня не поддерживает наш главный санитарный врач. Хотя я неоднократно об этом говорила. Да, действительно, дети болеют нетяжело. Но так или иначе мы видим по заболеваемости в тех же самых педагогических коллективах, что люди все-таки болеют, — отметила Елена Утемова.

Что учителя действительно болеют, не скрывают и в департаменте образования области.

Отдельные классы или школы уходят на дистанционку. Но каждый раз руководитель ведомства подчеркивает: решение принимает руководство школы совместно с родительским комитетом. Директор департамента Ольга Беляева настаивает именно на такой схеме.

— При принятии решения мы должны учитывать мнение родителей. Кроме того, наш приоритет — сохранение здоровья ребенка. Если родители обеспокоены здоровьем своего ребенка, они могут сейчас единолично или в группе, родительским комитетом выходить с предложением к директору школы и просить принимать некие меры, если они считают, что подобные мероприятия в образовательных организациях нужны. Это никто не запрещает делать. Организация учебного процесса — это исключительно ответственность руководителя учреждения, — отметила Ольга Беляева на одном из брифингов по эпидемиологической ситуации в регионе. — У нас ситуация несколько иная, поэтому сравнивать нас с Москвой не надо. Она иная и в части организации учебного процесса, и в части принятия решения.

На практике диалог между родителями, учителями и руководством школы происходит далеко не всегда. Мам и пап зачастую ставят перед фактом. С такого-то числа школа переходит на дистанционный формат, зачем и почему — остается за скобками. На словах все против дистанционки, на деле детей переводят на двухнедельный карантин с сохранением образовательного процесса.

— Нам в пятницу в родительском чате написали, что всю школу переводят на дистанционку. Почему? В нашем классе, например, не болеет учитель, почти не болеют дети — почему мы должны оставаться дома? У нас дети семи лет, мы на работе. Весной, понятно, мы тоже работали дома, дети были под присмотром. А сейчас? — рассказала «Призыву» жительница Суздальского района Оксана. — Это я уже не говорю об образовании. Дети только осознали, зачем нужна школа, у них появился интерес! Я понимаю, когда эпидемиологическая ситуация того требует, но что происходит в нашей школе, нам не пояснили. Учителя в шоке, родители в шоке…

При этом сейчас мы только расхлебываем последствия первой волны пандемии и перехода на дистанционку весной, считает постоянный эксперт «Призыва» Мария Шпилевич. Педагог и многодетная мама рассказывает, что без малого полгода родители и дети пребывали в иллюзиях. Ученики радовали мам и пап четверками и пятерками, успеваемость выросла, все расслабились. А на самом деле произошел образовательный пробел. И возвращение за парты многим далось нелегко.

— Сейчас родители, сами дети и учителя увидели последствия того, что было в прошлом учебном году. За полгода, что дети просидели дома, по сути, они и не учились. Качество образования рухнуло. Много было пробелов. Сейчас мы расхлебываем то, что есть, — говорит Мария Шпилевич. — Сейчас у многих появились сложности с усвоением материала, потому что кирпичики, как в доме, они не положены, и не на что надстраивать следующий этаж. Сейчас повальный ужас по поводу репетиторов, чтобы закрыть проблемы прошлого года.

Мария рассказывает, что она против перехода на дистанционное образование, но морально уже готова к нему. Ее дети приобрели навык самостоятельности, самоорганизации и самопроверки, которые позволяют воспринимать материал в таком формате. Но это единичные случаи. Для большинства дистанционка — настоящее испытание, которое пройдут не все. Учителям снова придется наверстывать пройденный материал. Так уже было в начале этого учебного года.

— Во многих школах учебные планы и рабочие программы педагогов на первое полугодие были скорректированы так, чтобы самые сложные темы, которые были пройдены в дистанционный период, повторить и отработать. Чтобы не было пробелов у детей по темам, которые прошли на удаленке, — рассказал в программе «Прямой эфир» на «Призыве» директор школы № 46 города Владимира Евгений Алексеенко. — В том числе во время первой и второй четверти параллельно с новыми материалами были повторы и доизучение тех сложных тем, которые проходили. Если подводить итоги на 1 декабря, никаких пробелов у детей не должно быть.

По словам Евгения Алексеенко, переводить на дистанционное обучение детей желания нет ни у кого.

Для учителей — это дополнительная нагрузка, отчетность и регулярные проверки. Работать онлайн сложнее, уверен директор школы. При этом, в отличии от первой волны, готовность, в том числе и моральная, преподавать дистанционно есть.

В идеале, работать переведенные на удаленный формат классы будут на специальных электронных платформах. В области обучение по программе «Среда электронного дистанционного образования» (СЭДО) прошли сотни педагогов. Детям и учителям запретят пользоваться мессенджерами, как это было весной. Но не факт, что программа будет работать без сбоев. Более того, многие школы, которые переходят в онлайн, не имеют возможности проводить видеоуроки. А значит, образование снова сведется к выполнению домашнего задания и освоению материала самостоятельно, но под контролем учителя.

Ранее «Призыв» опубликовал полезный материал о том, как найти хорошего репетитора в условиях пандемии. Все родители понимают, что в случае перехода на дистанционку этот вопрос станет предельно актуальным.