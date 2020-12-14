Ревизоры обнаружили более 400 нарушений в кафе и магазинах

445 нарушений обнаружили в магазинах, торговых центрах и заведениях общепита Владимирской области сотрудники регионального департамента предпринимательства. Это итоги проверок, проведенных в ноябре и декабре. За это время ревизоры побывали в 1997 торговых точках и 1860 объектах общественного питания. Среди наиболее частых нарушений — пренебрежение масочным режимом посетителями. Нередко в кафе, ресторанах и барах гости игнорируют обязательную регистрацию через QR-коды. На третьем месте — отсутствие термометрии.

— В первую очередь мы работаем на профилактику! Но в вопиющих случаях составляются протоколы, которые направляются в суд, – заявляет директор департамента предпринимательства Владимирской области Виктория Кулыгина.

Бизнес региона проверяют на соблюдение мер безопасности.

Сейчас в регионе все заведения общепита, за исключением придорожных кафе, должны быть закрыты с 1.00 до 6.00. Приостановлена деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат. Ужесточены требования к работе фуд-кортов в торговых центрах. Их заполняемость в будни не должна превышать 50%, а в выходные 30%. Введён запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов, караоке, а также на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе (последний запрет, впрочем, введен на федеральном уровне).

Ранее «Призыв» сообщал, что в храмах к Новому году и Рождеству ужесточат масочный режим.