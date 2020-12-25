Ретробиблиотечник, Айседора Дункан и «Metal Елка»: выходные полны сюрпризов!

Ох, как нам всем сейчас не хватает «витаминок» — красоты, яркости, фейерверка эмоций! Давайте сами станем творцами праздника! Разоденьтесь по моде своих мам и пап или бабушек и дедушек и завалитесь субботним вечером в… библиотеку. Окунитесь в музыкальную атмосферу прошлого, которую создадут для вас группа «ОДНАНОЧЬ» и Сергей Целиков. Они исполнят всем известные песни и авторские композиции. А еще будут танцы, конкурсы и веселая фотозона.

Истинные меломаны могут уединиться в особой виниловой комнате, чтобы насладиться ретро-музыкой. Виниловые пластинки, как ярко передают они атмосферу давно минувших дней! Мы ценим винил за его «живой», не обработанный электроникой звук, за меланхолию, которую пробуждают мелодии, выходящие из-под иглы проигрывателя – пусть иногда «шероховатые», но напоминающие о прошлом.

Областная библиотека для детей и молодёжи: пр-кт Строителей, 23

26 декабря в 17.00

Вход свободный. Не забудьте, пожалуйста, маски!