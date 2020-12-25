Ретробиблиотечник, Айседора Дункан и «Metal Елка»: выходные полны сюрпризов!

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Ретробиблиотечник 16+
Ох, как нам всем сейчас не хватает «витаминок» — красоты, яркости, фейерверка эмоций! Давайте сами станем творцами праздника! Разоденьтесь по моде своих мам и пап или бабушек и дедушек и завалитесь субботним вечером в… библиотеку. Окунитесь в музыкальную атмосферу прошлого, которую создадут для вас группа «ОДНАНОЧЬ» и Сергей Целиков. Они исполнят всем известные песни и авторские композиции. А еще будут танцы, конкурсы и веселая фотозона.
Истинные меломаны могут уединиться в особой виниловой комнате, чтобы насладиться ретро-музыкой. Виниловые пластинки, как ярко передают они атмосферу давно минувших дней! Мы ценим винил за его «живой», не обработанный электроникой звук, за меланхолию, которую пробуждают мелодии, выходящие из-под иглы проигрывателя – пусть иногда «шероховатые», но напоминающие о прошлом.
Областная библиотека для детей и молодёжи: пр-кт Строителей, 23
26 декабря в 17.00
Вход свободный. Не забудьте, пожалуйста, маски!
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Моноспектакль «Рожденная у моря» 16+
Нелёгкое детство, судьбоносные романы, экзотическое творчество, трагические повороты судьбы, всемирная слава и окрашенная в романтические тона гибель гениальной «босоножки», звезды Серебряного века Айседоры Дункан воплотились в музыкально-драматическом моноспектакле одной из лучших актрис Владимирского театра драмы Валерии Емельяновой. В основе спектакля — пьеса Зиновия Сагалова «Три жизни Айседоры Дункан» и книга «Моя исповедь» легендарной танцовщицы.
Любовь занимала преобладающую часть жизни Дункан, озаряя вдохновением её необычайное искусство, революционное даже для «штормового» начала ХХ века. Среди спутников её жизни был реформатор сцены, режиссёр и сценограф Гордон Крэг; наследник славы и состояния изобретателя швейной машинки — миллионер Парис Зингер… Роковая случайность, приведшая к гибели любимых детей, родившихся от этих браков, швыряет Айседору на дно отчаяния. Но вновь спасает невероятная любовь. Роман и брак с находившимся в зените славы Сергеем Есениным — новый ослепительный вираж, новая иллюзия счастья и прилив вдохновения, новый повод, увы, для шумной скандальной славы. Жизнь Айседоры была подобна полёту кометы. Создателям спектакля посчастливилось передать это головокружительное впечатление.
Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 4
26 декабря в 18.00
Цена билета – 450-500 руб.
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«Metal Елка» 18+
Воспользуйтесь шансом испытать палитру музыкальных эмоций на заводном предновогоднем концерте, где выступят известные владимирские рок-команды. Группа Alien Garden — нетипичное инструментальное трио, исполняющее исключительно авторскую смесь дет-метала и прог-рока. Такая музыка уместна практически везде, так как группа исполняет композиции разных стилей и направлений. Неизменно лишь одно — искренность ее музыкантов. Это люди, искусно владеющие инструментами, и им есть что сказать любой аудитории.
Группа М4 образовалась в начале 2020 года путем переименования коллектива «Астерия», существующего уже 6 лет. Смена имени произошла в связи с кардинальным изменением звучания группы. Теперь это современный экспрессивный треш-корр метал. Тяжелые нестандартные рифы, скоростные партии и ушедшие в голосе «арийские» высокие ноты, которые заменены резкими подачами, сохранив местами мелодичность. Под названием М4 группа выступит впервые.
Рок-бар «Другой» : ул. Б. Московская, 14
26 декабря в 21.00
Цена билета — 200 руб.
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Большой поход «Семь верст – не крюк» 12+
Клуб «Шаги к здоровью» приглашает всех желающих совершить увлекательный поход на Лунное озеро. Начало маршрута – п. Мостострой. 7,5 км чудесного соснового бора, хрустально- наичистейшего воздуха, сказочно-зимние пейзажи и веселая компания нордиков-единомышленников. Игровая программа на стоянке, перекус — и в обратный путь. Возвращаемся на конечную остановку в п. Мостострой, а оттуда автобусом в город.
С собой: одежда и обувь по погоде + утепление на время стоянки; термос с чаем/ глинтвейном; перекус и предпраздничное настроение. Маскарадный костюм приветствуется! Не забывайте нанести защитный зимний крем на лицо и руки за 30 минут до выхода на улицу. Если у вас нет палок для скандинавской ходьбы – позвоните по тел. 8-920-927-29-77.
Место встречи: остановка «пос. Мостострой»
26 декабря в 9.20. Длительность — 5,5- 6 часов
Стоимость участия — 200 руб.
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День рождения колеса обозрения «Небо 33» 0+
Одному из самых популярных аттракционов Владимира — колесу обозрения «Небо 33» — исполняется 5 лет! Этот день станет праздником для всего города: на главной площади Центрального парка гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурсы с подарками от «Неба 33», «Дома северной собаки» и Центрального парка, а также яркое фаер-шоу команды «Путь солнца». По доброй традиции событие будет обязательно с благотворительной составляющей: половина от стоимости каждого билета будет передана в фонд помощи детям с диагнозом ДЦП «Дети-ангелы».
Центральный парк: ул. Мира, 36а
26 декабря в 14.00
Цена билета — 150-200 руб. (дети до 3 лет — бесплатно)
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Выставка «Печенья с предсказаниями» 16+
Не пропустите одно из главных культурных событий уходящего года — выставку молодого современного российского искусства. Если хотите быть в творческом тренде, тогда приходите познакомиться с произведениями известных молодых художников. Но главный хит этой экспозиции — работы живописцев из Владимира. Словом, ловите культурную волну, войдите в мир качественного искусства!
Центр современной культуры «Флигель»: ул. Девическая, 8
Выставка работает с 26 декабря до 17 января
Время работы: с 12.00 до 20.00
Вход свободный
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«Желанная». Лирическая фантазия +16
Уже по названию спектакля ясно — это история любви. Но не простая история — «затяжная». Несбывшаяся, мучительная, странная. Но и прекрасная, как всякая настоящая любовь. Герой пьесы Дмитрий, по прозвищу Дым, — не просто талантлив как писатель, не просто изобретателен как инженер. Он оригинален, остроумен, романтичен, непредсказуем. История его светлой юношеской любви к Лоре спустя годы получает поначалу вполне ностальгическое продолжение, когда она, замужняя дама, вдруг приходит вместе с мужем Марком его навестить. Но на то он и детектив, чтоб «крутые виражи сюжета выбивали у банальности почву из-под ног»…
Автор пьесы Андрей Кулагин удачно дебютировал как драматург. Пьеса «Желанная», написанная в 2019 году, тут же вошла в шорт-лист двух престижных драматургических конкурсов: «Автора — на сцену!» и «Время драмы».
Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 4
27 декабря в 18.00
Цена билета – 450-500 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: krot.info
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