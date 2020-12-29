Ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь с оговорками

Ресторанам, барам и кафе разрешат работать в новогоднюю ночь. Но праздник не обещает быть веселым. Заведениям общепита продлили запрет на проведение развлекательных мероприятий. Если соблюдать закон, то на вечеринке нельзя будет ни петь, ни танцевать. Под запретом конкурсы, караоке и дискотеки. Да и разойтись придется уже после часа ночи. Соответственные изменения в указ «О введении режимам повышенной готовности» были внесены накануне.

Согласно опубликованному документу, ограничительные меры будут действовать до 15 января. И это компромисс, говорят рестораторы. Роспотребнадзор рекомендовал «Белому дому» более жесткие условия работы предприятий общепита. Надзорное ведомство настаивало на дедлайне в 20.00 до 2 января включительно и на Рождество. Однако администрация области позволит кафе, барам и ресторанам принимать гостей под бой курантов. А уже через час гуляющие должны будут разойтись по домам.

Будут или нет соблюдены эти требования, сказать пока сложно. Обычно шумные вечеринки на Новый год продолжаются всю ночь. И для заведений общепита это возможность заработать. В 2020 году правила изменились. Бары, рестораны и кафе остались без корпоративов. И после локдауна вынуждены были нести новые убытки. По крайней мере, те, кто соблюдает закон. Однако, как показывает практика, писан он не всем.

На прошлой неделе Роспотребнадзор накрыл шумную вечеринку в самом центре Владимира.

С песнями и танцами за закрытыми дверьми гуляла большая компания. Теперь заведению общепита грозит штраф. Для юридических лиц сумма административного наказания может доходить до миллиона рублей. Надзорное ведомство обещает усилить контроль за соблюдением правил и в праздничные дни.

— Мы со своей стороны усилим контроль за противоэпидемиологическими мероприятиями. Будем проверять общепит и в новогодние праздники, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь регионального отделения Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Рейды такие сейчас проходят по всей области. Одновременно наши сотрудники выходят на проверку в разные точки.

По словам Марины Колтуновой, ведомство активно реагирует и на сигналы граждан. Так, шумную вечеринку в центре Владимира удалось накрыть после звонка. «Доброжелатель» сообщил и адрес, и время. Все чаще стали жаловаться и недовольные соседи, если гуляют в заведении общепита, расположенном в жилом доме. В Роспотребнадзоре рассказывают и о сигналах работников, которых якобы заставляют идти на корпоратив.

— К нам на «горячую линию» поступило сразу несколько звонков от жителей Владимира. Люди рассказывают, что их обязывают идти на корпоратив, при этом они слышали, что сейчас делать этого нельзя. Отдельные сотрудники проявляют, скажем так, сознательность и сообщают о вечеринках нам, — пояснила «Призыву» Марина Колтунова. — Люди уточняют, до какого числа действует запрет и каковы наши рекомендации по этому вопросу. Звонящие называют конкретные адреса, явки и фамилии.

Роспотребнадзор считает, что работодатели, организующие вечеринки в период пандемии, могли бы разделить ответственность с барами, ресторанами и кафе, которые открывают свои двери для шумных компаний. С такой инициативой ведомство уже обратилось к губернатору. Но поддержки пока не нашло.

Роспотребнадзор взывает к личной ответственности каждого жителя области.

Активные празднования, напоминают специалисты, могут привести к росту числа заболевших коронавирусом. Если это произойдет, в регионе может быть объявлен карантин. А это самое неблагоприятное развитие событий. Поэтому Новый год лучше провести в семейном кругу. А если и гулять, то только на свежем воздухе. Желательно не посещая места массового скопления отдыхающих.