Ремонт теплосетей закончили под Новый год

Ремонтная кампания на теплосетях во Владимире впервые завершилась под Новый год. Последний в этом году объект сдали на проспекте Строителей. Заменили 230 метров трубопровода на сумму 5 миллионов рублей. Перекопали газоны и тротуары в районе перекрестка улицы Горького и проспекта Строителей. Такого затяжного ремонта прежде не случалось. Все крупные участки делали в самый непредсказуемый период — осенью и зимой. И старт отопительного сезона, по заверениям компании «Т Плюс», никак не ухудшил положение горожан.

— Все работы по реконструкции теплосетей проводились без отключения абонентов. В квартиры подавалось тепло и горячая вода. Был только непродолжительный момент на время переврезки с временного на новый трубопровод, — пояснили в компании «Т Плюс».

Участок теплосети на проспекте Строителей отремонтировали за счет экономии.

Под конец года в инвестиционной программе ресурсоснабжающей организации, которая обслуживает все тепловое хозяйство Владимира, обнаружилась экономия. Деньги решили не перекидывать на будущий год, а сразу пустить в дело.

Правда, не всем жителям такое оказалось по нраву. Даже на день остаться без горячей воды и тепла не очень хочется. Тем более когда в семьях маленькие дети. С другой стороны, подчеркивают энергетики, стало меньше рисков порывов в зимние морозы.

Еще одна новость по части тепла касается тарифов. В следующем году во Владимире не повысится платеж для населения, так как эксперты департамента цен и тарифов оставили ставки на уровне 2019 года. Тем не менее рост в квитанциях жители все же смогут увидеть в Новом году, если они платят не по счетчику, а нормативу. С 1 января 2021 года будут увеличены нормативы на тепловую энергию.