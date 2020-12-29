Рекордная смертность зафиксирована во Владимирской области в ноябре

Владимирская область не стала исключением по рекордной смертности в ноябре. По всем федеральным каналам прошла информация, что в стране зарегистрирован небывалый прирост умерших именно в последний месяц осени. По данным органов ЗАГС, в ноябре зарегистрировано 2537 актов о смерти, это на 52% больше, чем годом ранее. И впервые такая цифра появилась с начала пандемии коронавирусной инфекции.

Смертность в ноябре в 3,2 раза превысила рождаемость.

Самая высокая смертность зарегистрирована во Владимира, Коврове, Муроме, Александровском и Петушинском районах. Всего за период с января по ноябрь 2020 года умерло 21 834 человек — это на 12,3% больше прошлого года.

Тяжелая ситуация с пандемией отразилась и на других показателях. За год сократилось число браков на 17%. За 11 месяцев создано 6330 новых семей.