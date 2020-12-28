Рейтинг самых необычных новогодних елок Владимирской области

Еще одна елка, установленная в одном из супермаркетов Владимира, может смело претендовать на звание самой коронавирусной. Украшенное туалетной бумагой дерево словно символизирует уходящий 2020 год. Вспоминается сразу и первая волна пандемии с ажиотажным спросом на рулоны. Да и в целом год у большинства был так себе. Неслучайно самый популярный комментарий под фото необычного дерева — какой год, такие и елки.