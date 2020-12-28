Рейтинг самых необычных новогодних елок Владимирской области

-
Самая высокая елка
Новогодняя елка, установленная напротив «Белого дома», попала в топ-10 самых высоких праздничных деревьев страны. Пушистая красавица высотой 18 метров расположилась на 7-м месте в рейтинге сервиса «Турстат». Праздничное дерево привезли из села Шихобалово Юрьев-Польского района. Несмотря на просьбы общественников не губить деревья, областные власти предпочли живую ель искусственной. В результате наша елочка оказалась одной из самых больших. Однако до лидера списка ей еще далеко. Так, новогоднее дерево из Уфы успело вырасти до 30 метров
-
Самая креативная елка
Самое креативное дерево в этом году установили в Гусь-Хрустальном районе. Если верить сообщениям в социальных сетях, в парк-отеле «Усадьба Мещерская» появилась елка изо льда. По крайней мере, именно такое впечатление создает необычная композиция, которую словно сковало морозом. Кому принадлежит идея такой красавицы, сказать сложно. Но в топ самых необычных елок года это чудо попасть просто обязано.
-
Самая стремная елка
Еще одна елка из Владимирской области в уходящем году приглянулась федеральным информационным изданиям. Новостной интернет-проект Mash в список самых стремных новогодних деревьев включил «красавицу» из Коврова. Украшенная мишурой елка того и гляди упадет. Установили ее, скорее всего, в одном из дворов города. На фото заметны спортивные снаряды и качели. Вряд ли авторы «арт-объекта» рады именно такой популярности.
-
Самая коронавирусная елка
Еще одна елка, установленная в одном из супермаркетов Владимира, может смело претендовать на звание самой коронавирусной. Украшенное туалетной бумагой дерево словно символизирует уходящий 2020 год. Вспоминается сразу и первая волна пандемии с ажиотажным спросом на рулоны. Да и в целом год у большинства был так себе. Неслучайно самый популярный комментарий под фото необычного дерева — какой год, такие и елки.
-
Самая перевернутая елка
Приз за самую перевернутую елку в этом году получает Елена Скубаева. В своем доме одна из героинь программы «Наши люди», очаровательная фея-затея, установила новогоднее дерево на потолке. Так до него, во-первых, не доберутся кошки. А во-вторых, в год, который все перевернул с ног на голову, такая красавица смотрится особенно актуально и словно подчеркивает ненормальную реальность.
-
Самые разнообразные елки
За самыми разнообразными елками в этом году едем в Суздаль. В городе- музее новогодние красавицы на любой вкус. Участники проекта «Аллея елок» в очередной раз готовы порадовать жителей и гостей города творческими решениями. Десятки предпринимателей украсили праздничные деревья, исходя из особенностей своего бизнеса. Вся красота в одном месте — на улице Кремлевской.
-
Самая красивая елка
А самые красивые в этом году те елки, которые жители области установили у себя дома. Создавать новогоднее настроение люди готовы, несмотря на все трудности. Под бой курантов большинство единодушно загадает здоровье себе и своим близким. «Призыв» надеется, что под новогодним деревом утром 1 января каждый найдет то, что искал. Давайте вместе верить в чудо!
Полина Тарбеева
Фото «Призыва»
Обсуждение 1
мы елку в этом году в ноябре поставили… все думаем, должно же лучше стать в мире )