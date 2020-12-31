Рейтинг самых необычных Дедов Морозов Владимирской области

Много работы в уходящему году было у Деда Мороза из Гусь-Хрустального. Волшебник вместе с друзьями сначала собрал сказочные сани и подарки, а потом несколько дней колесил с ними по городу. Сладкие презенты абсолютно бесплатно получили почти три тысячи малышей. В том числе из детского дома и малообеспеченных семей. Об инициативе байкеров узнала вся страна. Деда Мороза и компанию показали по федеральным каналам. Сегодня вечером у них очередной заезд. Волшебные сани ждут на главной елке Гусь-Хрустального.