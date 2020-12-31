Рейтинг самых необычных Дедов Морозов Владимирской области

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Дед Морозов много не бывает
До Нового года осталось всего несколько часов. Самое время загадать желание и еще раз поверить в чудо. Как в детстве, когда Дед Мороз был настоящим, а подарки самые желанные. Окунуться в атмосферу праздника жителям Владимирской области, как всегда, помогают сказочные волшебники. И в этом декабре их, как никогда, много. «Призыв» составил свой рейтинг необычных Дедов Морозов.
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Дед Мороз - альпинист
В Коврове на детский праздник Дед Мороз спустился с 13-го этажа. Никаких спецэффектов. Все по-настоящему. При сильном порывистом ветре, когда в карабине застревает борода. Так удивить собравшихся решил сотрудник поисково-спасательного отряда. И это при том, что Михаил Быков боится высоты. В своей профессиональной деятельности ему уже приходилось преодолевать страх и спасать людей с крыши многоэтажки. Деду Морозу, говорит, спускаться тоже боязно. Но куда приятней спешить на праздник.
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Дед Мороз - пожарный
Деду Морозу, который поздравил пациентов в областной детской клинической больнице, пришлось, наоборот, подниматься. При полном наряде на пожарной вышке. Покорить высоты сказочному волшебнику помогли сотрудники МЧС. И все это ради детей, которые на праздники оказались в медучреждении. С собой десятки небольших подарков и целый мешок прекрасного настроения. И главное пожелание всем детям: скорейшего выздоровления!
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Дед Мороз - байкер
Много работы в уходящему году было у Деда Мороза из Гусь-Хрустального. Волшебник вместе с друзьями сначала собрал сказочные сани и подарки, а потом несколько дней колесил с ними по городу. Сладкие презенты абсолютно бесплатно получили почти три тысячи малышей. В том числе из детского дома и малообеспеченных семей. Об инициативе байкеров узнала вся страна. Деда Мороза и компанию показали по федеральным каналам. Сегодня вечером у них очередной заезд. Волшебные сани ждут на главной елке Гусь-Хрустального.
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Дед Мороз - полицейский
Полицейский Дед Мороз в декабре следовал строгим эпидемиологическим нормам. Традиционная акция с поздравлениями сотрудников правоохранительных органов прошла в онлайн-формате. Новогодний волшебник напомнил ребятам о правилах безопасности: как надо переходить дорогу, вести себя с незнакомыми людьми или в Интернете. В ближайшие дни видеообращение Деда Мороза в сказочной форме смогут увидеть во всех районах области.
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Дед Мороз - любитель животных
Дед Мороз в уходящем году был замечен и в парке «Дружба». Волшебник не забыл про друзей наших меньших и пришел поздравить их с Новым годом! Сказочник раздавал подарки лесным обитателям. Белочкам — семечки, сойкам — желуди, дятлам и синичкам — сало! Не остались без подарков и снегири. А примерил костюм экоактивист Сергей Волков.
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Дед Мороз - папа
Ну а самый желанный Дед Мороз уходящего года у каждого будет свой. Не имея возможности пригласить к себе аниматоров, многие родители сами примерят костюм Деда Мороза. Дети обязательно скажут: а так на папу похож! И снова поверят, что в Новый год все желания сбываются. Главное, верить!
Полина Тарбеева
Заглавное фото: doseng.org
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