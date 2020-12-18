Регоператора «Биотехнологии» вынудили снизить тариф на мусор с 2021 года

Тарифы на вывоз мусора для жителей Владимира, Коврова, Радужного, а также Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Судогодского, Суздальского районов снизят с Нового года. Падение составит 8%. Причины две: отсутствие сортировки или обработки, как называют это эксперты, а также снижение тарифов на захоронение. Платеж для население изменится уже в январской квитанции.

Во Владимирской области утверждены новые предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Эксперты департамента цен и тарифов рассмотрели все предложения компаний и вынесли свое решение. Нечасто такое случается, но ставки для населения уменьшатся.

Представители регоператора, обслуживающего зону № 2, были очень недовольны. Просили вообще перенести заседания правления департамента, чтобы дождаться пересмотра территориальной схемы обращения с ТКО. По их мнению, после внесения корректировок в схему могут измениться объемы захоронения и транспортные расходы на перевозку мусора от контейнеров до полигона. Но эксперты департамента отказали регоператору, посчитав такие причины не существенными.

С 1 января тариф для регоператора «Биотехнологии» будет 510,97 рубля с кубометра.

Следует отметить, что даже сам регоператор настаивал на повышении тарифа. Сначала в департамент цен и тарифов поступила заявка на рост в сумме 72%, потом аппетиты немного снизили и поставили итоговую сумму с плюсом 18%. Департамент рассчитывает ставки за обращение с ТКО в рублях с кубометра. Плата же для населения считается с учетом норматива и временного периода. В частном секторе в городе люди платят больше, чем в многоквартирных домах или в сельской местности.

С 1 июля 2021 года тариф для «Эко-транс» будет 614,74, а для «Хартия» — 525,79 рубля с кубометра.

Жителям других территорий, которые обслуживают регоператоры «Хартия» и «Эко-транс», не так повезло. У них и сортировка отходов налажена, и расходы выросли. Тариф для зоны № 1 (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы) вырастет на 5,4% тариф для зоны № 3 (города Гусь-Хрустальный и Муром, Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы) — на 4,8%.

Ранее «Призыв» сообщал о заморозке тарифов на тепловую энергию для жителей Владимира, которым приходят счета от «Владимирских коммунальных систем».