Региональный Фонд ОМС возглавила Татьяна Аннина

Во Владимирской области назначен новый руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Им стала Татьяна Аннина. Её кандидатура рекомендована федеральным Фондом обязательного медицинского страхования. К новой должности Татьяна Аннина приступит уже сегодня, 1 декабря.

Татьяна Аннина займет новую должность уже сегодня.

Напомним, что прежний руководитель регионального Фонда ОМС, Андрей Петрищев, написал заявление об увольнении по собственному желанию в октябре. На этой должности он проработал всего полгода. Для сравнения, его предшественница Ольга Ефимова возглавляла Фонд 18 лет. Отпускать ее с этой должности не хотел весь коллектив территориального ФОМС. Сотрудники даже обратились к губернатору региона с открытым письмом, где перечисляли заслуги, достижения и высокие человеческие качества своего руководителя и просили оставить её в должности. Но, тем не менее, кадровое решение было принято.

О новом руководители известно следующее. Татьяна Аннина родилась во Владимире, закончила заочный финансово-экономический институт и владимирский филиал РАНХиГС. Работала в банковских структурах и страховых компаниях, в региональной Счётной палате, в том числе в должности аудитора. Была заместителем директора департамента здравоохранения Владимирской области, заместителем главного врача по экономическим вопросам Центральной городской больницы Коврова. До назначения на должность в ТФОМС возглавляла филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» во Владимире.

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