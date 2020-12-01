Региональный Фонд ОМС возглавила Татьяна Аннина

Кандидатуру рекомендовал федеральный Фонд

Во Владимирской области назначен новый руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Им стала Татьяна Аннина. Её кандидатура рекомендована федеральным Фондом обязательного медицинского страхования. К новой должности Татьяна Аннина приступит уже сегодня, 1 декабря.

Татьяна Аннина займет новую должность уже сегодня.

Напомним, что прежний руководитель регионального Фонда ОМС, Андрей Петрищев, написал заявление об увольнении по собственному желанию в октябре. На этой должности он проработал всего полгода. Для сравнения, его предшественница Ольга Ефимова возглавляла Фонд 18 лет. Отпускать ее с этой должности не хотел весь коллектив территориального ФОМС. Сотрудники даже обратились к губернатору региона с открытым письмом, где перечисляли заслуги, достижения и высокие человеческие качества своего руководителя и просили оставить её в должности. Но, тем не менее, кадровое решение было принято.

О новом руководители известно следующее. Татьяна Аннина родилась во Владимире, закончила заочный финансово-экономический институт и владимирский филиал РАНХиГС. Работала в банковских структурах и страховых компаниях, в региональной Счётной палате, в том числе в должности аудитора. Была заместителем директора департамента здравоохранения Владимирской области, заместителем главного врача по экономическим вопросам Центральной городской больницы Коврова. До назначения на должность в ТФОМС возглавляла филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» во Владимире.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, на что пациент с коронавирусом может рассчитывать по системе ОМС.

Ольга Ефремова

Фото: avo.ru


Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Ваше имя (обязательно)

    Ваш телефон (обязательно)

    Сообщение