Разгневанные жители поселка РТС добились установки светофора

Светофор, который неожиданно демонтировала владимирская мэрия, обещали вернуть на оживленный перекресток «Пекинки» и поселка РТС после гневного обращения жителей. «Призыв» сделал репортаж с места событий. Жители поселка и работники предприятий «запекинья» в один голос говорят, что дорожная схема небезопасна как для пешеходов, так и для автомобилистов. Но в самом бедственном положении оказались ученики, которые в утренние темные часы ходят в школу. В поселке РТС живут 500 детей разного возраста.

Переходить примыкание к федеральной трассе, где снуют автомобили в несколько потоков, в том числе грузовые, без светофора очень опасно. Об этом говорят и работники компаний, работающих за чертой федеральной дороги.

Маргарита Якимкина, сотрудник промышленного предприятия

Наше предприятие находится как раз на въезде в поселок РТС. Наши сотрудники тоже здесь ходят и постоянно ругаются, что машины не пропускают.

Даже когда был светофор, особо наглые водители выезжали на перекресток и переход. Сегодня видела, как женщину едва не сшибли.

Ориентироваться на какой светофор, чтобы перейти дорогу, совершенно непонятно. Красный загорается на примыкание, а зеленый на поворот. Мы пришли поддержать жителей поселка РТС.



Совершенно непонятно, почему городские чиновники пошли на демонтаж пешеходного светофора. Объективной причины там не сообщили. Пояснили только, что Упрдор меняет светофоры на всех перекрестках, входящих в проект капремонта «Пекинки», который уже длится два с половиной года. Но федеральные дорожники регулируют потоки только на трассе. Пешеходов направили на надземный переход, построенный в прошлом году, а водителям поставили новые с обратным отсчетом. Фаза для пешеходов не предусмотрена. Пешеходный светофор никому не мешал, наоборот, только помогал сориентироваться как водителям, так и пешим участникам дорожного движения.

Евгений Субботин, сотрудник промышленного предприятия

Данная ситуация создает много проблем для водителей. Когда стоял светофор, пешеходы переходили на зеленый.

Сейчас его нет и приоритет у пешеходов всегда. Это порождает хаос.

Считаю, что водителям даже хуже, чем пешеходам.

Примыкающие второстепенные дороги на Белоконской и в поселке РТС обслуживают муниципалитеты, они входят в общую городскую сеть. Жители платят налоги и справедливо требуют обустройства дорог. Огромная яма на перекрестке заставляет автомобилистов лавировать, подвергая жизни пешеходов опасности. Вдоль «Пекинки» строится огромный жилой квартал, выезд транспорта рассчитан будет сделан на перекресток трассы и поселка РТС. И этот участков дороги станет еще более непредсказуемым и опасным.



И вот возмущение горожан, высказанное в эфире «Призыва», услышали как в Упрдоре, так и в мэрии. Реакция последовала незамедлительно. Новый пешеходный светофор поставят федеральные дорожники за свой счет, хотя этот кусок дороги и его обустройство не входит в границы их обслуживания.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия не сделала переход на Юрьев-Польском шоссе и подход к трассе «Пекинка», чтобы обеспечить жителям квартала «Содышка» и садоводам безопасный маршрут.